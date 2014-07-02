Lava-aspiradora PW 30/1 cabezal de lavado Power para Puzzi 30/4
Aumenta el rendimiento en superficie de nuestra lava-aspiradora Puzzi 30/4 hasta un 35 por ciento mejorando el resultado de la limpieza: cabezal de lavado Power PW 30/1 con cepillo cilíndrico rotativo.
Más rápido, más minucioso, mejor: colocado de forma fija en lugar de la boquilla para suelos y listo en todo momento, el cabezal de lavado Power PW 30/1 para nuestra lava-aspiradora Puzzi 30/4 supone una clara intensificación del proceso de limpieza y un aumento del rendimiento en superficie hasta un 35 por ciento. Su diseño inteligente le permite, en un solo paso, rociar la solución de limpieza, cepillar con el cepillo cilíndrico rotativo y aspirar toda el agua sucia.
Características y ventajas
Cepillos giratoriosPara intensificar el proceso de limpieza y enderezar las fibras de la alfombra.
Mayor rendimiento de superficieAumento del rendimiento en superficie hasta un 35 por ciento.
Mirilla transparenteMirilla en el cabezal de lavado para controlar continuamente el rendimiento de aspiración.
Manejo sencillo
- Colocación sencilla y rápida en lugar de la boquilla para suelos.
- Los cepillos giratorios intensifican el proceso de limpieza y levantan las fibras.
- Arranque sencillo mediante interruptor basculante.
Especificaciones
Características técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|70 - 110
|Potencia del motor de cepillos (W)
|60
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Longitud del cable (m)
|7
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|5,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|350 x 260 x 835