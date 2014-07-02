Más rápido, más minucioso, mejor: colocado de forma fija en lugar de la boquilla para suelos y listo en todo momento, el cabezal de lavado Power PW 30/1 para nuestra lava-aspiradora Puzzi 30/4 supone una clara intensificación del proceso de limpieza y un aumento del rendimiento en superficie hasta un 35 por ciento. Su diseño inteligente le permite, en un solo paso, rociar la solución de limpieza, cepillar con el cepillo cilíndrico rotativo y aspirar toda el agua sucia.