Lava-aspiradora PW 30/1 cabezal de lavado Power para Puzzi 30/4

Aumenta el rendimiento en superficie de nuestra lava-aspiradora Puzzi 30/4 hasta un 35 por ciento mejorando el resultado de la limpieza: cabezal de lavado Power PW 30/1 con cepillo cilíndrico rotativo.

Más rápido, más minucioso, mejor: colocado de forma fija en lugar de la boquilla para suelos y listo en todo momento, el cabezal de lavado Power PW 30/1 para nuestra lava-aspiradora Puzzi 30/4 supone una clara intensificación del proceso de limpieza y un aumento del rendimiento en superficie hasta un 35 por ciento. Su diseño inteligente le permite, en un solo paso, rociar la solución de limpieza, cepillar con el cepillo cilíndrico rotativo y aspirar toda el agua sucia.

Características y ventajas
Lava-aspiradora PW 30/1 cabezal de lavado Power para Puzzi 30/4: Cepillos giratorios
Cepillos giratorios
Para intensificar el proceso de limpieza y enderezar las fibras de la alfombra.
Lava-aspiradora PW 30/1 cabezal de lavado Power para Puzzi 30/4: Mayor rendimiento de superficie
Mayor rendimiento de superficie
Aumento del rendimiento en superficie hasta un 35 por ciento.
Lava-aspiradora PW 30/1 cabezal de lavado Power para Puzzi 30/4: Mirilla transparente
Mirilla transparente
Mirilla en el cabezal de lavado para controlar continuamente el rendimiento de aspiración.
Manejo sencillo
  • Colocación sencilla y rápida en lugar de la boquilla para suelos.
  • Los cepillos giratorios intensifican el proceso de limpieza y levantan las fibras.
  • Arranque sencillo mediante interruptor basculante.
Especificaciones

Características técnicas

Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 70 - 110
Potencia del motor de cepillos (W) 60
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud del cable (m) 7
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 5,9
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 350 x 260 x 835
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