Sistema de limpieza con hielo seco IB 10/15 L2P Advanced
El IB 10/15 L2P Advanced forma parte de la última generación de sistemas de limpieza con hielo seco con producción de hielo seco integrada. Elevado rendimiento de limpieza, ideal para aplicaciones industriales.
Las tareas de limpieza breves con sistemas de limpieza con hielo seco en el mantenimiento de equipos o vehículos, dentro del proceso de fabricación o acondicionamiento de vehículos eran hasta ahora impensables, ya que la logística que requiere el hielo seco es demasiado laboriosa. Con el IB 10/15 L2P Advanced, el sistema de limpieza con hielo seco más reciente con producción de hielo seco integrada a partir de CO₂, esto es posible sin dificultades, incluso en contornos complejos como ranuras, cojinetes o muescas, así como en casos de suciedad intensa, como restos quemados incrustados. Mediante el procedimiento de producción de hielo seco mejorado se puede producir aún más hielo seco y se pueden lograr unos resultados de limpieza notablemente superiores en comparación con su predecesor. Se mantiene inalterada la producción en función de las necesidades de pellets de hielo seco, el denominado procedimiento «L2P» («Liquid to Pellet», de líquido a pellet). El CO₂ líquido se puede conservar en bombonas de gas indefinidamente, por lo que ya no se requieren los largos procedimientos logísticos necesarios para el hielo seco. El bajo consumo de aire comprimido del equipo también reduce notablemente el esfuerzo logístico. Se mantienen las ventajas de la tecnología de hielo seco de Kärcher: es delicada y no deja restos. Gracias a su elevado rendimiento de limpieza es idóneo para el uso en el ámbito industrial.
Características y ventajas
Intercambiador de calor integrado
- El CO₂ líquido se enfría. De este modo, aumenta la eficiencia de la producción de hielo seco en aprox. un 50 %.
Pistola pulverizadora ergonómica
- Cambio de boquillas rápido y sencillo gracias a los acoplamientos rápidos.
- Con iluminación integrada.
- Interruptor de conexión/desconexión de hielo directamente en la pistola.
Uso intuitivo y sencillo
- Visualización en pantalla de presión de chorreo, horas de servicio, minutos de chorreo, tiempo de servicio.
- Cantidad de hielo seco regulable con un botón.
- Indicador del estado y sistemas de asistencia integrados, p. ej. para la vigilancia de presión.
Limpieza por chorreo con hielo seco segura
- El CO₂ es eliminado específicamente a través de una manguera de escape.
- Manejo seguro, sin contacto con los pellets de hielo seco.
- Gatillo de pistola con seguro de accionamiento.
Diseño compacto y móvil
- La ruedas y asas posibilitan la movilidad y un transporte seguro.
- Posibilidad de almacenamiento independiente de todos los componentes. Home-Base integrado.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia de conexión (kW)
|1,1
|Carcasa / bastidor
|Cuerpo giratorio de plástico
|Comprobado (por) de acuerdo con
|CE
|Longitud del cable (m)
|5,5
|Presión de aire (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Caudal volumétrico de aire (m³/min)
|0,07 - 1,55
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|95
|Pellets de hielo seco (diámetro) (mm)
|2,5
|Consumo de hielo seco (kg/h)
|2 - 15
|Consumo de CO2 líquido (kg/h)
|20 - 60
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Tensión (V)
|220 - 230
|Peso sin accesorios (kg)
|84
|Peso (con accesorios) (kg)
|84
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|898 x 565 x 935
Videos
Campos de aplicación
- Para la limpieza de instalaciones de producción como, por ejemplo, moldes de inyección, sistemas transportadores y de manipulación, etc.
- Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad
- Para limpiar armarios de conexiones, componentes eléctricos y elementos de mando
- Para limpiar tapicerías y textiles
- Para limpiar equipos de jardín y robots cortacésped