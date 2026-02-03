Las tareas de limpieza breves con sistemas de limpieza con hielo seco en el mantenimiento de equipos o vehículos, dentro del proceso de fabricación o acondicionamiento de vehículos eran hasta ahora impensables, ya que la logística que requiere el hielo seco es demasiado laboriosa. Con el IB 10/15 L2P Advanced, el sistema de limpieza con hielo seco más reciente con producción de hielo seco integrada a partir de CO₂, esto es posible sin dificultades, incluso en contornos complejos como ranuras, cojinetes o muescas, así como en casos de suciedad intensa, como restos quemados incrustados. Mediante el procedimiento de producción de hielo seco mejorado se puede producir aún más hielo seco y se pueden lograr unos resultados de limpieza notablemente superiores en comparación con su predecesor. Se mantiene inalterada la producción en función de las necesidades de pellets de hielo seco, el denominado procedimiento «L2P» («Liquid to Pellet», de líquido a pellet). El CO₂ líquido se puede conservar en bombonas de gas indefinidamente, por lo que ya no se requieren los largos procedimientos logísticos necesarios para el hielo seco. El bajo consumo de aire comprimido del equipo también reduce notablemente el esfuerzo logístico. Se mantienen las ventajas de la tecnología de hielo seco de Kärcher: es delicada y no deja restos. Gracias a su elevado rendimiento de limpieza es idóneo para el uso en el ámbito industrial.