Fregadora-aspiradora KIRA BD 200
KIRA BD 200 limpia grandes superficies de forma eficaz.Con cepillos circulares ideales para suelos lisos y delicados: inteligentes, ahorran tiempo y demuestran potencia en cada aplicación.
KIRA BD 200 es una fregadora-aspiradora inteligente y totalmente autónoma con tecnología de cepillos circulares de eficacia probada, ideal para superficies lisas, delicadas y con brillo. Gracias a su gran anchura de trabajo, alta velocidad de desplazamiento y cepillos de larga vida útil, consigue un alto rendimiento en superficie con un funcionamiento especialmente silencioso. Las diferentes almohadillas y cepillos, así como el uso de almohadillas de diamante para conseguir o mantener el brillo, hacen que resulte muy versátil. Un potente sistema multisensor con visibilidad panorámica de 360° garantiza una navegación fiable e incluso reconoce salientes y superficies acristaladas. La estación base, disponible por separado, puede utilizarse para obtener la máxima autonomía: realiza automáticamente el llenado de agua limpia, vacía el depósito de agua sucia y carga la batería. Las tareas de limpieza pueden planificarse con antelación y adaptarse con flexibilidad mediante la función de calendario. KIRA BD 200 puede funcionar de forma totalmente autónoma o manualmente como equipo con conductor sentado. Dispondrá de conexión en red en todo momento a través del KIRA Equipment Manager y la aplicación KIRA Robots.
Características y ventajas
Estación base (opcional)Permite un funcionamiento totalmente autónomo. Las tareas de mantenimiento (llenado de agua limpia, vaciado de agua sucia, limpieza del depósito, carga de la batería) pueden realizarlas robots de forma autónoma. Accesorio opcional, el robot también puede funcionar sin estación base.
Rodeo de obstáculosDetecta obstáculos desconocidos de forma eficiente. Planificación automática de rutas alternativas. Maniobras de conducción autónomas en caso necesario.
Conexión de infraestructurasKIRA BD 200 puede integrarse perfectamente en las infraestructuras existentes. Las conexiones para puertas enrollables y VDA 5050 permiten una colaboración eficaz y flexible con otros sistemas y equipos, lo que ofrece un alto grado de automatización y optimización de procesos. Accesorio opcional, el robot también puede funcionar sin estación base.
Tecnología de cepillos circulares de eficacia probada
- Limpieza especialmente potente y al mismo tiempo suave en superficies lisas y sensibles.
- Escaso desgaste de los cepillos.
- Amplia selección de diferentes cepillos y almohadillas, por ejemplo, las almohadillas de diamante se pueden utilizar para sacar brillo y mantenerlo.
Navegación fiable gracias al sistema multisensor
- Potentes sensores y visibilidad panorámica de 360°.
- Detección fiable de salientes y elementos de cristal.
- Vigilancia por sensores de las zonas laterales.
Seguridad certificada
- Detección segura y sin contacto de obstáculos, caídas y personas.
- Certificado de seguridad según CSA_22.2 n.º 336-17 e IEC 63327.
- Apto para su uso en lugares muy concurridos.
Múltiples opciones de aplicación
- Funcionamiento tanto autónomo como manual.
- Permite la limpieza de suciedad puntual («spot cleaning») manual.
- Admite varios perfiles de usuario con diferentes permisos.
Conectividad
- Acceso directo a la aplicación KIRA Robots y al gestor de equipo de KIRA.
- Envío de notificaciones y mensajes de estado a terminales móviles.
- Incluye informes de limpieza, estado del dispositivo, averías y mucho más.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Potencia absorbida (W)
|2250
|Potencia del motor de tracción (W)
|1300
|Potencia de la turbina (W)
|552
|Potencia del motor de cepillos (W)
|1200
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|900
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|29
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|177
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1100
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|200 / 200
|Depósito de detergente (l)
|10
|Rendimiento en superficie teórico, autónomo (m²/h)
|máx. 4860
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|7143
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Número de baterías
|4
|Tipo de baterías
|Li-Ion
|Tensión/capacidad de la batería (V/Ah)
|24 / 320
|Capacidad de las baterías (h)
|aprox. 4
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 4,7
|Velocidad autónomo (km/h)
|máx. 5,4
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|64,5
|Ancho de virado autónomo (m)
|2,8
|Capacidad ascensional (%)
|máx. 6
|Ancho de paso autónomo (mm)
|1350
|Peso sin accesorios (kg)
|635
|Peso (con accesorios) (kg)
|635
|Peso con embalaje incluido (kg)
|637,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Incluido en el equipamiento de serie
- Batería y cargador
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Luz de aviso giratoria
Equipamiento
- Batería
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- DOSE
- Con dosificación del agua en función de la velocidad
- Gran pantalla táctil de alta resolución
- Apto para estación base
- Control de persiana preparado
- Limpieza autónoma
- Con modo de conducción manual
- Configuración sencilla e intuitiva sin conocimientos expertos
- Sensores potentes
- Detección de obstáculos y caídas
- Sorteo autónomo de los obstáculos
- Seguridad certificada para espacios con tránsito de personas
- Creación de informes de limpieza
- Envío de notificaciones a terminales móviles
- Función de programación
- Auto-Fill
- Luces de colores para la indicación del comportamiento y del estado de servicio del robot
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Con modo de aprendizaje (Teach and Repeat)
- Tipo de cepillo: Cepillo circular
- Presión de apriete variable
- Tobera robusta de fundición de aluminio
- Sensor de presión negativa para detectar obstrucciones
- Detección de depósito de detergente vacío
- Manejo mediante la aplicación
- Interfaz de comunicación: VDA 5050
- Dosificación del detergente
Videos
Campos de aplicación
- Grandes superficies sensibles, lisas y brillantes
- Para grandes superficies completas y áreas parciales
- Apto para su utilización es espacios con tránsito de personas
- Ideal para aeropuertos, estaciones de ferrocarril, naves de producción, naves logísticas, salas de exposiciones, congresos y conciertos, etc.
- Uso en el sector del transporte, en la industria y en la limpieza de edificios