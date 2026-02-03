KIRA BD 200 es una fregadora-aspiradora inteligente y totalmente autónoma con tecnología de cepillos circulares de eficacia probada, ideal para superficies lisas, delicadas y con brillo. Gracias a su gran anchura de trabajo, alta velocidad de desplazamiento y cepillos de larga vida útil, consigue un alto rendimiento en superficie con un funcionamiento especialmente silencioso. Las diferentes almohadillas y cepillos, así como el uso de almohadillas de diamante para conseguir o mantener el brillo, hacen que resulte muy versátil. Un potente sistema multisensor con visibilidad panorámica de 360° garantiza una navegación fiable e incluso reconoce salientes y superficies acristaladas. La estación base, disponible por separado, puede utilizarse para obtener la máxima autonomía: realiza automáticamente el llenado de agua limpia, vacía el depósito de agua sucia y carga la batería. Las tareas de limpieza pueden planificarse con antelación y adaptarse con flexibilidad mediante la función de calendario. KIRA BD 200 puede funcionar de forma totalmente autónoma o manualmente como equipo con conductor sentado. Dispondrá de conexión en red en todo momento a través del KIRA Equipment Manager y la aplicación KIRA Robots.