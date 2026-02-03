Fregadora-aspiradora KIRA BR 200
KIRA BR 200 limpia grandes superficies de forma eficaz. Con cepillos cilíndricos ideales para suelos rugosos y desiguales: inteligente, ahorra tiempo y demuestra potencia en cada aplicación.
KIRA BR 200 combina una tecnología inteligente con un alto rendimiento en superficie. Gracias a su gran anchura de trabajo y a su elevada velocidad de desplazamiento, limpia de forma eficaz y en profundidad, incluso suelos rugosos y desiguales. El prebarrido y el cepillado se realizan en un solo paso, ahorrando tiempo, gracias a la tecnología de cepillos cilíndricos. Un cepillo lateral garantiza la limpieza cerca de los bordes. El potente sistema multisensor con visibilidad panorámica de 360° reconoce con fiabilidad obstáculos, salientes y superficies acristaladas, garantizando así una navegación segura. La estación base, disponible por separado, permite la máxima autonomía gracias al llenado automático de agua limpia, el vaciado de agua sucia y la carga de la batería. Con la función de calendario, las tareas de limpieza pueden planificarse con antelación y adaptarse con flexibilidad. KIRA BR 200 puede utilizarse de forma totalmente autónoma, pero también puede controlarse manualmente como equipo con conductor sentado si es necesario. Dispondrá de conexión en red en todo momento a través del gestor de equipo de KIRA y la aplicación KIRA Robots y puede integrarse fácilmente en los procesos existentes.
Características y ventajas
Estación base (opcional)Permite un funcionamiento totalmente autónomo. Las tareas de mantenimiento (llenado de agua limpia, vaciado de agua sucia, limpieza del depósito, carga de la batería) pueden realizarlas robots de forma autónoma. Accesorio opcional, el robot también puede funcionar sin estación base.
Rodeo de obstáculosDetecta obstáculos desconocidos de forma eficiente. Planificación automática de rutas alternativas. Maniobras de conducción autónomas en caso necesario.
Conexión de infraestructurasKIRA BR 200 se integra perfectamente en las infraestructuras existentes. Las conexiones para puertas enrollables y VDA 5050 permiten una colaboración eficaz y flexible con otros sistemas y equipos, lo que ofrece un alto grado de automatización y optimización de procesos.
Manejo sencillo
- Control seguro y claro de todas las funciones del equipo con ayuda de una pantalla táctil.
- Guía del usuario paso a paso para un manejo sencillo e intuitivo.
- Configuración y uso sencillos del robot sin conocimientos expertos.
Tecnología de cepillos cilíndricos
- Ideal para superficies muy sucias gracias a la elevada presión de apriete de los rodillos autolimpiantes.
- Bajo consumo de agua.
- Barrer previamente y fregar en una sola pasada.
Cepillo lateral integrado
- Permite una limpieza en profundidad hasta los bordes.
- Transporta la suciedad directamente a la pista de limpieza.
- Reduce al mínimo el repaso manual.
Navegación fiable gracias al sistema multisensor
- Potentes sensores y visibilidad panorámica de 360°.
- Detección fiable de salientes y elementos de cristal.
- Vigilancia por sensores de las zonas laterales.
Seguridad certificada
- Detección segura y sin contacto de obstáculos, caídas y personas.
- Certificado de seguridad según CSA_22.2 n.º 336-17 e IEC 63327.
- Apto para su uso en lugares muy concurridos.
Múltiples opciones de aplicación
- Funcionamiento tanto autónomo como manual.
- Permite la limpieza de suciedad puntual («spot cleaning») manual.
- Admite varios perfiles de usuario con diferentes permisos.
Conectividad
- Acceso directo a la aplicación KIRA Robots y al gestor de equipo de KIRA.
- Envío de notificaciones y mensajes de estado a terminales móviles.
- Incluye informes de limpieza, estado del dispositivo, averías y mucho más.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Potencia absorbida (W)
|2250
|Potencia del motor de tracción (W)
|1300
|Potencia de la turbina (W)
|552
|Potencia del motor de cepillos (W)
|1500
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|850
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|215
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|380 - 950
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1100
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|200 / 220
|Depósito de detergente (l)
|10
|Volumen del cajón de barrido (l)
|9
|Rendimiento en superficie teórico, autónomo (m²/h)
|máx. 4590
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|7143
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Número de baterías
|4
|Tipo de baterías
|Li-Ion
|Tensión/capacidad de la batería (V/Ah)
|24 / 320
|Capacidad de las baterías (h)
|aprox. 4
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 4,7
|Velocidad autónomo (km/h)
|máx. 5,4
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|64,5
|Ancho de virado autónomo (m)
|2,8
|Capacidad ascensional (%)
|máx. 6
|Ancho de paso autónomo (mm)
|máx. 1350
|Peso sin accesorios (kg)
|630
|Peso (con accesorios) (kg)
|630
|Peso con embalaje incluido (kg)
|632,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Incluido en el equipamiento de serie
- Batería y cargador
- Incluye labio trasero de aspiración
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Cepillos laterales
- Luz de aviso giratoria
Equipamiento
- Batería
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- DOSE
- Con dosificación del agua en función de la velocidad
- Gran pantalla táctil de alta resolución
- Apto para estación base
- Control de persiana preparado
- Limpieza autónoma
- Prebarrido automático
- Con modo de conducción manual
- Configuración sencilla e intuitiva sin conocimientos expertos
- Sensores potentes
- Detección de obstáculos y caídas
- Sorteo autónomo de los obstáculos
- Seguridad certificada para espacios con tránsito de personas
- Creación de informes de limpieza
- Envío de notificaciones a terminales móviles
- Función de programación
- Auto-Fill
- Luces de colores para la indicación del comportamiento y del estado de servicio del robot
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Con modo de aprendizaje (Teach and Repeat)
- Tipo de cepillo: Cepillo redondo
- Presión de apriete variable
- Tobera robusta de fundición de aluminio
- Sensor de presión negativa para detectar obstrucciones
- Detección de depósito de detergente vacío
- Manejo mediante la aplicación
- Interfaz de comunicación: VDA 5050
- Dosificación del detergente
Videos
Campos de aplicación
- Grandes superficies con suelos rugosos y desiguales
- Para grandes superficies completas y áreas parciales
- Apto para su utilización es espacios con tránsito de personas
- Ideal para aeropuertos, estaciones de ferrocarril, naves de producción, naves logísticas, salas de exposiciones, congresos y conciertos, etc.
- Uso en el sector del transporte, en la industria y en la limpieza de edificios