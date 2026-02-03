KIRA BR 200 combina una tecnología inteligente con un alto rendimiento en superficie. Gracias a su gran anchura de trabajo y a su elevada velocidad de desplazamiento, limpia de forma eficaz y en profundidad, incluso suelos rugosos y desiguales. El prebarrido y el cepillado se realizan en un solo paso, ahorrando tiempo, gracias a la tecnología de cepillos cilíndricos. Un cepillo lateral garantiza la limpieza cerca de los bordes. El potente sistema multisensor con visibilidad panorámica de 360° reconoce con fiabilidad obstáculos, salientes y superficies acristaladas, garantizando así una navegación segura. La estación base, disponible por separado, permite la máxima autonomía gracias al llenado automático de agua limpia, el vaciado de agua sucia y la carga de la batería. Con la función de calendario, las tareas de limpieza pueden planificarse con antelación y adaptarse con flexibilidad. KIRA BR 200 puede utilizarse de forma totalmente autónoma, pero también puede controlarse manualmente como equipo con conductor sentado si es necesario. Dispondrá de conexión en red en todo momento a través del gestor de equipo de KIRA y la aplicación KIRA Robots y puede integrarse fácilmente en los procesos existentes.