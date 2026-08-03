Gracias al Air Water Tower AWT Fp, de la gama de productos de equipos para zonas de servicio de Kärcher, los emplazamientos desordenados forman parte del pasado. Ni los equipos controladores de la presión de los neumáticos ni las regaderas u otros recipientes parecidos son un estorbo. En su lugar, el AWT Fp aúna un controlador de la presión de los neumáticos y un dispensador de agua en un único equipo compacto. La presión de los neumáticos se comprueba cómodamente y se puede adaptar hasta una presión de 8 bar. El dispensador de agua integrado proporciona agua limpia, por ejemplo, para el depósito de agua para la limpieza del parabrisas, mientras que una función anticongelante, también integrada, garantiza también un servicio seguro en todo momento en los días fríos de invierno. El monedero electrónico admite distintas monedas y fichas, y se puede programar de forma realmente sencilla y personalizada según sus necesidades. El tiempo de marcha también se puede ajustar sin escalonamiento hasta una duración de 7 minutos.