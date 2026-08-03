Equipos complementarios AWT Fp

Aplicación incluso en invierno sin problemas: Air Water Tower AWT Fp, con revestimiento anticongelante, aúna un controlador de la presión de los neumáticos preciso y un dispensador de agua confortable en un equipo para zonas de servicio.

Gracias al Air Water Tower AWT Fp, de la gama de productos de equipos para zonas de servicio de Kärcher, los emplazamientos desordenados forman parte del pasado. Ni los equipos controladores de la presión de los neumáticos ni las regaderas u otros recipientes parecidos son un estorbo. En su lugar, el AWT Fp aúna un controlador de la presión de los neumáticos y un dispensador de agua en un único equipo compacto. La presión de los neumáticos se comprueba cómodamente y se puede adaptar hasta una presión de 8 bar. El dispensador de agua integrado proporciona agua limpia, por ejemplo, para el depósito de agua para la limpieza del parabrisas, mientras que una función anticongelante, también integrada, garantiza también un servicio seguro en todo momento en los días fríos de invierno. El monedero electrónico admite distintas monedas y fichas, y se puede programar de forma realmente sencilla y personalizada según sus necesidades. El tiempo de marcha también se puede ajustar sin escalonamiento hasta una duración de 7 minutos.

Características y ventajas
Equipos complementarios AWT Fp: Dispensador de agua integrado
Dispensador de agua integrado
Toma de agua cómoda y sin esfuerzo. El emplazamiento se mantiene ordenado porque las regaderas y otros recipientes parecidos no son necesarios.
Equipos complementarios AWT Fp: Monedero electrónico
Monedero electrónico
Programación sencilla e individual. El uso sin problemas de distintos tipos de monedas y fichas es posible con un solo monedero.
Equipos complementarios AWT Fp: Tiempo de marcha programable
Tiempo de marcha programable
Ajuste sin escalonamientos del tiempo de marcha hasta 7 minutos. Para una adaptación individual a las circunstancias locales.
Especificaciones

Características técnicas

Clase de protección IP44
Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Capacidad de absorción (kW) 0,45
Campos de aplicación
  • Air Water Tower, con sistema anticongelación, para el cómodo ajuste de la presión de los neumáticos y con dispensador de agua integrado