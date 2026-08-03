Equipos complementarios AWT Fp
Aplicación incluso en invierno sin problemas: Air Water Tower AWT Fp, con revestimiento anticongelante, aúna un controlador de la presión de los neumáticos preciso y un dispensador de agua confortable en un equipo para zonas de servicio.
Gracias al Air Water Tower AWT Fp, de la gama de productos de equipos para zonas de servicio de Kärcher, los emplazamientos desordenados forman parte del pasado. Ni los equipos controladores de la presión de los neumáticos ni las regaderas u otros recipientes parecidos son un estorbo. En su lugar, el AWT Fp aúna un controlador de la presión de los neumáticos y un dispensador de agua en un único equipo compacto. La presión de los neumáticos se comprueba cómodamente y se puede adaptar hasta una presión de 8 bar. El dispensador de agua integrado proporciona agua limpia, por ejemplo, para el depósito de agua para la limpieza del parabrisas, mientras que una función anticongelante, también integrada, garantiza también un servicio seguro en todo momento en los días fríos de invierno. El monedero electrónico admite distintas monedas y fichas, y se puede programar de forma realmente sencilla y personalizada según sus necesidades. El tiempo de marcha también se puede ajustar sin escalonamiento hasta una duración de 7 minutos.
Características y ventajas
Dispensador de agua integradoToma de agua cómoda y sin esfuerzo. El emplazamiento se mantiene ordenado porque las regaderas y otros recipientes parecidos no son necesarios.
Monedero electrónicoProgramación sencilla e individual. El uso sin problemas de distintos tipos de monedas y fichas es posible con un solo monedero.
Tiempo de marcha programableAjuste sin escalonamientos del tiempo de marcha hasta 7 minutos. Para una adaptación individual a las circunstancias locales.
Especificaciones
Características técnicas
|Clase de protección
|IP44
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Capacidad de absorción (kW)
|0,45
Campos de aplicación
- Air Water Tower, con sistema anticongelación, para el cómodo ajuste de la presión de los neumáticos y con dispensador de agua integrado