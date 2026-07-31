Lancia spray
Lance di diversa lunghezza , in acciaio inox con raccordo manuale. Impugnatura ergonomica per ottimale maneggevolezza ed isolamento. Girevole sotto pressione a 360° .
Lance in diverse lunghezze, in acciaio inossidabile con raccordo a vite manuale. Scodelle con impugnatura ergonomica per garantire un'ottima maneggevolezza e isolamento. Rotazione di 360° sotto pressione.
Caratteristiche e vantaggi
Maniglia di trasporto ergonomica
- Durevole e robusta
- Telaio tubolare robusto in acciaio inox
Specifiche
Dati tecnici
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,7