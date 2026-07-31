Rullo RVF 7
Rullo multisuperficie per robot RVF 7: pulizia delicata e umida di tutti i pavimenti duri. Assorbente, resistente e senza pelucchi. Lavabile in lavatrice fino a 60 °C.
I robot aspirapolvere e lavapavimenti Kärcher RVF 7 e RVF 7 Comfort sono dotati di un rullo multisuperficie in microfibra di alta qualità per una pulizia delicata a umido di tutti i pavimenti duri, incluso il parquet. Il rullo è privo di pelucchi, assorbente ed estremamente resistente: ideale per pulizie prolungate e per un risultato pulito e senza aloni. Se è necessario sostituire o pulire il rullo, è possibile sostituirlo in un batter d'occhio, senza l'uso di attrezzi e senza entrare in contatto con lo sporco. Il rullo usato può essere facilmente estratto e sostituito con uno nuovo senza sforzo. Il rullo multisuperficie può essere lavato in lavatrice fino a 60 °C, pronto per essere riutilizzato.
Caratteristiche e vantaggi
Facile sostituzione del rullo
- Il rullo può essere sostituito in modo rapido e semplice, semplicemente estraendolo: non sono necessari attrezzi e l'operazione è praticamente senza sforzo.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Microfibra di alta qualità al 100%
- Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|255 x 55 x 55