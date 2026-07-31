Rullo RVF 7

Rullo multisuperficie per robot RVF 7: pulizia delicata e umida di tutti i pavimenti duri. Assorbente, resistente e senza pelucchi. Lavabile in lavatrice fino a 60 °C.

I robot aspirapolvere e lavapavimenti Kärcher RVF 7 e RVF 7 Comfort sono dotati di un rullo multisuperficie in microfibra di alta qualità per una pulizia delicata a umido di tutti i pavimenti duri, incluso il parquet. Il rullo è privo di pelucchi, assorbente ed estremamente resistente: ideale per pulizie prolungate e per un risultato pulito e senza aloni. Se è necessario sostituire o pulire il rullo, è possibile sostituirlo in un batter d'occhio, senza l'uso di attrezzi e senza entrare in contatto con lo sporco. Il rullo usato può essere facilmente estratto e sostituito con uno nuovo senza sforzo. Il rullo multisuperficie può essere lavato in lavatrice fino a 60 °C, pronto per essere riutilizzato.

Caratteristiche e vantaggi
Facile sostituzione del rullo
  • Il rullo può essere sostituito in modo rapido e semplice, semplicemente estraendolo: non sono necessari attrezzi e l'operazione è praticamente senza sforzo.
  • Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Microfibra di alta qualità al 100%
  • Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
  • Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 255 x 55 x 55
Macchine compatibili
Prodotti in gamma