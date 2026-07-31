I robot aspirapolvere e lavapavimenti Kärcher RVF 7 e RVF 7 Comfort sono dotati di un rullo multisuperficie in microfibra di alta qualità per una pulizia delicata a umido di tutti i pavimenti duri, incluso il parquet. Il rullo è privo di pelucchi, assorbente ed estremamente resistente: ideale per pulizie prolungate e per un risultato pulito e senza aloni. Se è necessario sostituire o pulire il rullo, è possibile sostituirlo in un batter d'occhio, senza l'uso di attrezzi e senza entrare in contatto con lo sporco. Il rullo usato può essere facilmente estratto e sostituito con uno nuovo senza sforzo. Il rullo multisuperficie può essere lavato in lavatrice fino a 60 °C, pronto per essere riutilizzato.