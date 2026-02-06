RVF 7 Comfort Extra
Aspirazione e lavaggio autonomi: RVF 7 Comfort Extra con telecamera e intelligenza artificiale pulisce pavimenti e tappeti a pelo corto, la stazione multifunzione offre ancora più autonomia.
Prova la pulizia dei pavimenti senza sforzo con l'intelligente RVF 7 Comfort Extra. L'innovativo robot aspirapolvere e lavapavimenti non pulisce solo i pavimenti duri, ma anche i tappeti a pelo corto, e lo fa in modo completamente autonomo. Grazie alla navigazione intelligente LiDAR, alla telecamera e alla tecnologia AI, riconosce gli ostacoli e naviga in modo infallibile in tutte le stanze. Con una potenza di aspirazione fino a 10.000 Pascal, rimuove senza sforzo lo sporco durante la pulizia a secco, mentre la comprovata tecnologia a rulli Kärcher garantisce un'eccellente pulizia a umido. La stazione multifunzione dell'RVF 7 Comfort Extra consente un'autonomia ancora maggiore: non appena non c'è acqua pulita o i contenitori per l'acqua sporca e lo sporco secco sono pieni, l'RVF 7 Comfort Extra torna automaticamente alla stazione. Lì viene rabboccata l'acqua pulita e l'acqua sporca e lo sporco secco vengono smaltiti, il tutto senza alcun intervento. Controlla l'RVF 7 Comfort Extra comodamente tramite app e goditi più tempo libero mentre mantiene la tua casa perfettamente pulita.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia a rulli collaudataIl rullo rotante viene costantemente inumidito con acqua fresca e pulito accuratamente dopo ogni rotazione. Ciò garantisce una pulizia a umido igienica ed efficace dei pavimenti duri.
Rilevamento intelligente dello sporcoRVF 7 Comfort Extra rileva il grado di sporco e regola automaticamente i parametri di pulizia per garantire una pulizia efficiente e accurata.
Telecamera live con accesso remotoPuoi accedere in qualsiasi momento alla telecamera live del tuo RVF 7 Comfort Extra connesso tramite l'app, consentendoti di monitorare la tua casa mentre sei fuori casa.
Navigazione precisa con LiDAR e intelligenza artificiale
- Consente un rilevamento rapido e preciso delle stanze, anche al buio. In questo modo, il robot aspirapolvere mantiene sempre la posizione e pulisce in modo affidabile.
- Il sensore laser singolo aggiuntivo e la telecamera intelligente riconoscono oggetti piccoli o piatti, come scarpe, calzini o cavi, invisibili al LiDAR.
- Se il sistema di telecamere laser rileva degli ostacoli, questi vengono trasferiti alle mappe memorizzabili.
Rullo del mocio sollevabile e spazzola principale con tecnologia anti-avvolgimento dei peli
- Se l'RVF 7 Comfort Extra rileva sporco bagnato o liquido sul pavimento, la spazzola principale per l'aspirapolvere a secco si solleva automaticamente.
- Se durante la pulizia a umido il RVF 7 Comfort Extra rileva un tappeto, il rullo del mocio si solleva automaticamente per proteggere il tappeto dall'umidità (regolabile individualmente nell'app).
- La spazzola principale è dotata di uno speciale elemento anti-aggrovigliamento dei capelli, in modo che i capelli lunghi abbiano molte meno probabilità di avvolgersi attorno alla spazzola e possano quindi essere rimossi molto più facilmente.
Sistema a due serbatoi con sensore integrato
- I rulli in microfibra vengono costantemente inumiditi con l'acqua del serbatoio dell'acqua pulita, mentre l'acqua sporca viene raccolta in un serbatoio separato. Per pavimenti puliti, ogni volta che si lava.
stazione multifunzione
- La stazione multifunzione svuota e riempie automaticamente i serbatoi dell'acqua e il contenitore dello sporco secco. Il robot continua quindi a pulire autonomamente.
- Dopo ogni ciclo di pulizia, il rullo del mocio viene automaticamente pulito con acqua calda e poi asciugato con aria calda.
Cambio di modalità con la semplice pressione di un pulsante
- Cambio rapido e semplice della modalità di pulizia premendo un pulsante direttamente sulla macchina o sulla stazione multifunzione; il funzionamento è intuitivo, comodo e possibile senza app.
Rullo lavabile in lavatrice
- Il rullo per mocio è lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Ciò significa che anche lo sporco ostinato che si è accumulato nel tempo sul rullo in microfibra può essere rimosso efficacemente.
- Un'altra possibilità per la pulizia del rullo in microfibra, oltre alla pulizia nella stazione multifunzione.
Comodo controllo dell'app
- Impostazione personalizzata dei parametri di pulizia: creazione di mappe per diversi piani, impostazione di zone vietate, denominazione delle stanze, impostazione degli orari di pulizia e molto altro.
- La potenza di aspirazione, il consumo di acqua e altre impostazioni di pulizia possono essere impostate individualmente per ogni stanza.
- È possibile visualizzare costantemente l'avanzamento della pulizia e richiamare report di pulizia dettagliati.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|230
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio batteria (V)
|14,4
|Capacità della batteria (Ah)
|5,2
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|< 67
|Potenza di aspirazione (Pa)
|max. 13000
|Serbatoio acqua dolce (ml)
|300
|Serbatoio dell'acqua sporca (ml)
|130
|Contenitore dei rifiuti (ml)
|250
|Autonomia per carica (min)
|150 (aspirapolvere)
|Resa per area (m²)
|160 (aspirapolvere) / 60 (aspirapolvere e lavapavimenti)
|stazione multifunzione con serbatoio di acqua dolce (l)
|3
|stazione multifunzione per serbatoio acqua sporca (l)
|2,4
|stazione multifunzione con sacchetto filtro (l)
|4
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Dimensioni robot (Lu x La x H) (mm)
|105
|Diametro del robot (mm)
|360
|dimensioni della stazione multifunzione (L x P x A) (mm)
|450 x 400 x 520
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|5,6
|Peso con imballo (kg)
|20,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|350 x 350 x 105
Scope of supply
- Spazzola per la pulizia
- Detergenti: RM 536 detergente universale, 500 ml, Foam Stop non profumato, 2 x 30 ml
- Contenitore dei rifiuti
- Quantità di sacchetti filtro: 5 Pezzo(i)
- Spazzola laterale: 4 x
- Unità di pulizia
- Rulli in microfibra: 2 Pezzo(i)
- Filtri: 2x
- Strumento di pulizia
- Serbatoio acqua dolce
- Serbatoio dell'acqua sporca
- stazione multifunzione
Dotazione
- Sensori di caduta
- pulizia autonoma
- Rilevamento dello sporco tramite intelligenza artificiale
- Rilevamento degli ostacoli tramite intelligenza artificiale
- telecamera in diretta
- Sensore tappeto
- funzionamento tramite app
- Connessione tramite WLAN
- Connessione tramite Bluetooth
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
- Uscita vocale
- Sistema di navigazione laser (LiDAR)
- Programma orario: diversi timer possibili
- Modalità di lavaggio a secco
- Modalità di pulizia combinata (umido e asciutto)
- pulizia autonoma: Acqua calda
- asciugatura autonoma del mocio: Caldo
- riempimento automatico del serbatoio
- svuotamento automatico del serbatoio
- Svuotamento automatico della polvere
- Spazzare vicino al bordo
- spazzola di pulizia sollevabile
- mocio sollevabile
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Su tappeti a pelo corto
Accessori
RICAMBI RVF 7 Comfort Extra
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.