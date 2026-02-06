Prova la pulizia dei pavimenti senza sforzo con l'intelligente RVF 7 Comfort Extra. L'innovativo robot aspirapolvere e lavapavimenti non pulisce solo i pavimenti duri, ma anche i tappeti a pelo corto, e lo fa in modo completamente autonomo. Grazie alla navigazione intelligente LiDAR, alla telecamera e alla tecnologia AI, riconosce gli ostacoli e naviga in modo infallibile in tutte le stanze. Con una potenza di aspirazione fino a 10.000 Pascal, rimuove senza sforzo lo sporco durante la pulizia a secco, mentre la comprovata tecnologia a rulli Kärcher garantisce un'eccellente pulizia a umido. La stazione multifunzione dell'RVF 7 Comfort Extra consente un'autonomia ancora maggiore: non appena non c'è acqua pulita o i contenitori per l'acqua sporca e lo sporco secco sono pieni, l'RVF 7 Comfort Extra torna automaticamente alla stazione. Lì viene rabboccata l'acqua pulita e l'acqua sporca e lo sporco secco vengono smaltiti, il tutto senza alcun intervento. Controlla l'RVF 7 Comfort Extra comodamente tramite app e goditi più tempo libero mentre mantiene la tua casa perfettamente pulita.