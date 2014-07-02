Rullospazzola per battitappeto

Setole rosse dure (ad es. Per feltro ad ago).

Spazzola a rullo di 277 mm per tutti gli aspirapolvere a spazzola verticali CV 30/1. Il rullo è dotato di setole dure in poliammide rosse da 10 mm ed è perfetto per pulire, ad esempio, i pavimenti in feltro. Diametro delle setole: 0,30 mm.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza della spazzola (mm) 277
Grado di durezza duro
Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore rosso
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 275 x 65 x 65
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