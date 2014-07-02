Rullospazzola per battitappeto
Setole rosse dure (ad es. Per feltro ad ago).
Spazzola a rullo di 277 mm per tutti gli aspirapolvere a spazzola verticali CV 30/1. Il rullo è dotato di setole dure in poliammide rosse da 10 mm ed è perfetto per pulire, ad esempio, i pavimenti in feltro. Diametro delle setole: 0,30 mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza della spazzola (mm)
|277
|Grado di durezza
|duro
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|rosso
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|275 x 65 x 65