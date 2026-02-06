Con un'ampiezza di lavoro di 300 mm, il battitappeto CV 30/1 è ideale anche per la pulizia di aree di grandi dimensioni - nel commercio al dettaglio, showroom, nel settore alberghiero e nei ristoranti. I bordi, le guide e gli angoli vengono puliti senza fatica, rapidamente e in modo intensivo grazie al tubo di aspirazione rimovibile ed estensibile. I nuovi particolari, come la frizione centrifuga brevettata che protegge la testata spazzole dal sovraccarico o lo sblocco automatico della spazzola impedisce la formazione delle strisce di spazzole e il danneggiamento del tappeto in posizione di riposo. Due robuste cerniere tra la testata della spazzola e la parte aspirante, così come la piastra scorrevole in plastica di alta qualità, sono rappresentative degli elevati standard qualitativi. Anche la maneggevolezza è assoluta: se necessario, la spazzola può essere facilmente sostituita senza l'utilizzo di attrezzi ed il cavo di alimentazione può essere sostituito durante la manutenzione agevolmente grazie al sistema quick-change.