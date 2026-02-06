Battitappeto CV 30/1
Battitappeto CV 30/1: con frizione centrifuga brevettata, sistema di filtraggio a 3 vie, facile sostituzione delle spazzole e del cavo di alimentazione.
Con un'ampiezza di lavoro di 300 mm, il battitappeto CV 30/1 è ideale anche per la pulizia di aree di grandi dimensioni - nel commercio al dettaglio, showroom, nel settore alberghiero e nei ristoranti. I bordi, le guide e gli angoli vengono puliti senza fatica, rapidamente e in modo intensivo grazie al tubo di aspirazione rimovibile ed estensibile. I nuovi particolari, come la frizione centrifuga brevettata che protegge la testata spazzole dal sovraccarico o lo sblocco automatico della spazzola impedisce la formazione delle strisce di spazzole e il danneggiamento del tappeto in posizione di riposo. Due robuste cerniere tra la testata della spazzola e la parte aspirante, così come la piastra scorrevole in plastica di alta qualità, sono rappresentative degli elevati standard qualitativi. Anche la maneggevolezza è assoluta: se necessario, la spazzola può essere facilmente sostituita senza l'utilizzo di attrezzi ed il cavo di alimentazione può essere sostituito durante la manutenzione agevolmente grazie al sistema quick-change.
Caratteristiche e vantaggi
Regolazione manuale rullo spazzolaGrazie alla regolazione in altezza, la spazzola a rullo può essere regolata su qualsiasi altezza del tappeto.
Sostituzione spazzole senza attrezziCambio rapido del rullospazzola senza utilizzo di utensili.
Sistema di sostituzione rapida del cavoSostituzione del cavo di alimentazione che consente di risparmiare tempo e denaro senza alcuna conoscenza preliminare.
Meccanismo centrifugo brevettato.
- Il meccanismo centrifugo brevettato è innovativo perché protegge la testata spazzole dal sovraccarico ed evita costose riparazioni preservando la durata del prodotto.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Larghezza di lavoro (cm)
|30
|Aspirazione (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Portata aria (l/s)
|43
|Prestazione nominale (W)
|850
|Capacità del contenitore (l)
|5,5
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|12
|Rumorosità (dB(A))
|66
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|8,3
|Peso con imballo (kg)
|11,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|340 x 310 x 1215
Scope of supply
- Bocchetta fessure
- Bocchetta poltrone
- Tubo d'aspirazione estraibile
- Tubo aspirazione flessibile
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Rullospazzola standard: 1 Pezzo(i)
- Filtro gomma espansa: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Indicatore filtro
- Cavo elettrico con spina: standard
- Manico regolabile in altezza
- Classe di protezione: II