Battitappeto CV 30/1

Battitappeto CV 30/1: con frizione centrifuga brevettata, sistema di filtraggio a 3 vie, facile sostituzione delle spazzole e del cavo di alimentazione.

Con un'ampiezza di lavoro di 300 mm, il battitappeto CV 30/1 è ideale anche per la pulizia di aree di grandi dimensioni - nel commercio al dettaglio, showroom, nel settore alberghiero e nei ristoranti. I bordi, le guide e gli angoli vengono puliti senza fatica, rapidamente e in modo intensivo grazie al tubo di aspirazione rimovibile ed estensibile. I nuovi particolari, come la frizione centrifuga brevettata che protegge la testata spazzole dal sovraccarico o lo sblocco automatico della spazzola impedisce la formazione delle strisce di spazzole e il danneggiamento del tappeto in posizione di riposo. Due robuste cerniere tra la testata della spazzola e la parte aspirante, così come la piastra scorrevole in plastica di alta qualità, sono rappresentative degli elevati standard qualitativi. Anche la maneggevolezza è assoluta: se necessario, la spazzola può essere facilmente sostituita senza l'utilizzo di attrezzi ed il cavo di alimentazione può essere sostituito durante la manutenzione agevolmente grazie al sistema quick-change.

Caratteristiche e vantaggi
Battitappeto CV 30/1: Regolazione manuale rullo spazzola
Regolazione manuale rullo spazzola
Grazie alla regolazione in altezza, la spazzola a rullo può essere regolata su qualsiasi altezza del tappeto.
Battitappeto CV 30/1: Sostituzione spazzole senza attrezzi
Sostituzione spazzole senza attrezzi
Cambio rapido del rullospazzola senza utilizzo di utensili.
Battitappeto CV 30/1: Sistema di sostituzione rapida del cavo
Sistema di sostituzione rapida del cavo
Sostituzione del cavo di alimentazione che consente di risparmiare tempo e denaro senza alcuna conoscenza preliminare.
Meccanismo centrifugo brevettato.
  • Il meccanismo centrifugo brevettato è innovativo perché protegge la testata spazzole dal sovraccarico ed evita costose riparazioni preservando la durata del prodotto.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Larghezza di lavoro (cm) 30
Aspirazione (mbar/kPa) 193 / 19,3
Portata aria (l/s) 43
Prestazione nominale (W) 850
Capacità del contenitore (l) 5,5
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 12
Rumorosità (dB(A)) 66
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 8,3
Peso con imballo (kg) 11,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 340 x 310 x 1215

Scope of supply

  • Bocchetta fessure
  • Bocchetta poltrone
  • Tubo d'aspirazione estraibile
  • Tubo aspirazione flessibile
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Rullospazzola standard: 1 Pezzo(i)
  • Filtro gomma espansa: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Indicatore filtro
  • Cavo elettrico con spina: standard
  • Manico regolabile in altezza
  • Classe di protezione: II
Battitappeto CV 30/1
Videos
Accessori