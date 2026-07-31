RVF 7 set accessori

Il kit di accessori per il robot aspirapolvere e lavapavimenti RVF 7 comprende una spazzola principale, due spazzole laterali e un filtro.

Per risultati di pulizia perfetti, proprio come la prima volta: il kit di accessori RVF 7 consente al robot aspirapolvere e lavapavimenti di pulire come se fosse nuovo. I ricambi inclusi sono facili da sostituire, prolungano la durata utile dell'RVF 7 e garantiscono che il dispositivo raggiunga nuovamente prestazioni di pulizia ottimali. Il kit include una spazzola principale, due spazzole laterali e un filtro.

Specifiche

Dati tecnici

Quantità (pezzi) 4
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 195 x 70 x 200
Macchine compatibili
Prodotti in gamma