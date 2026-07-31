Salvietta detergente set

Per risultati di pulizia ottimali: set di panni in microfibra di alta qualità per la pulizia a umido di superfici dure con l'aspirapolvere robot RCV 5.

Il set contiene 3 panni per la pulizia del robot aspirapolvere RCV 5. Se il dispositivo viene utilizzato in modalità di pulizia, i panni in microfibra di alta qualità garantiscono risultati di pulizia ottimali su tutte le superfici dure come piastrelle, laminato, pavimenti in legno, PVC o linoleum. Lo sporco leggero e secco viene rimosso in modo affidabile e la polvere è ben legata oltre all'aspirazione. Il cambio dei panni è estremamente semplice grazie all'attacco in velcro.

Caratteristiche e vantaggi
Panno per la pulizia con chiusura in velcro
  • Fissaggio e rimozione semplici grazie all'attacco in velcro.
  • Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 3
Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 105 x 60 x 85
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri sigillati