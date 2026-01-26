I pavimenti duri e i tappeti a pelo corto vengono puliti in modo indipendente e sistematico dal robot di pulizia intelligente RCV 5. Lo sporco secco viene trasportato nel contenitore dei rifiuti integrato dalla spazzola rotante, dalla spazzola laterale per i bordi e dalla ventola. Il sensore a ultrasuoni rileva i tappeti che sarebbero meglio puliti utilizzando la funzione Auto Boost per la massima potenza di aspirazione. L'RCV 5 non solo aspira, ma può anche pulire a umido. In modalità mopping, i tappeti vengono automaticamente evitati. Tramite l'app, l'RCV 5 viene inviato in un tour esplorativo e creerà automaticamente una mappa delle stanze rilevando l'ambiente circostante (LiDAR). È possibile impostare parametri di pulizia individuali per ogni stanza. Ad esempio, quali stanze devono essere aspirate, lavate o non pulite. Grazie al sistema dual-laser con telecamera, il modello top RCV 5 rileva ed evita anche ostacoli piatti come cavi, calze o scarpe. Ulteriori sensori impediscono al dispositivo di cadere, ad esempio, dalle scale. Per la pulizia, puoi avviare comodamente RCV 5 tramite l'app, utilizzando un programma individuale preimpostato o premendo un pulsante sul dispositivo.