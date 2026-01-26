Robot aspira e lava RCV 5
L'RCV 5 aspira e lava in modo completamente autonomo. Dotato di una precisa navigazione LiDAR, un sistema a doppio laser e una fotocamera, gli ostacoli vengono evitati senza sforzo.
I pavimenti duri e i tappeti a pelo corto vengono puliti in modo indipendente e sistematico dal robot di pulizia intelligente RCV 5. Lo sporco secco viene trasportato nel contenitore dei rifiuti integrato dalla spazzola rotante, dalla spazzola laterale per i bordi e dalla ventola. Il sensore a ultrasuoni rileva i tappeti che sarebbero meglio puliti utilizzando la funzione Auto Boost per la massima potenza di aspirazione. L'RCV 5 non solo aspira, ma può anche pulire a umido. In modalità mopping, i tappeti vengono automaticamente evitati. Tramite l'app, l'RCV 5 viene inviato in un tour esplorativo e creerà automaticamente una mappa delle stanze rilevando l'ambiente circostante (LiDAR). È possibile impostare parametri di pulizia individuali per ogni stanza. Ad esempio, quali stanze devono essere aspirate, lavate o non pulite. Grazie al sistema dual-laser con telecamera, il modello top RCV 5 rileva ed evita anche ostacoli piatti come cavi, calze o scarpe. Ulteriori sensori impediscono al dispositivo di cadere, ad esempio, dalle scale. Per la pulizia, puoi avviare comodamente RCV 5 tramite l'app, utilizzando un programma individuale preimpostato o premendo un pulsante sul dispositivo.
Caratteristiche e vantaggi
Lavaggio a umidoPer risultati di pulizia ancora migliori, RCV 5 può anche inumidire il mop. Se necessario, usa l'unità di pulizia con un panno in microfibra, riempi il serbatoio dell'acqua fresca e sei pronto per partire. Il robot di pulizia RCV 5 può essere utilizzato solo per il lavaggio a secco, solo per il lavaggio a umido o con entrambe le opzioni insieme nella modalità di pulizia combinata.
Navigazione precisa tramite intelligenza artificialeCon una navigazione LiDAR veloce e robusta, il robot scansiona e mappa le stanze con precisione, garantendo il miglior orientamento per viaggi di pulizia affidabili anche al buio. Il sensore a doppio laser e la fotocamera sul robot gli consentono persino di riconoscere oggetti piccoli o piatti troppo piccoli per il sistema LiDAR (ad es. Scarpe, calze o cavi). Se il sistema a doppia telecamera laser rileva ostacoli, li incorpora nella mappa. Il robot li aggira con una manovra di navigazione intelligente, evitando di incastrarsi o causare danni.
Rilevamento tappeti e Auto BoostL'RCV 5 rileva automaticamente le superfici in moquette utilizzando un sensore a ultrasuoni e le mostra sulla mappa nell'app. Se la pulizia a umido è attivata, il robot evita le superfici in moquette rilevate e le aggira. La funzione Auto Boost aumenta la potenza di aspirazione sulle superfici in moquette secondo necessità per risultati di pulizia ancora migliori.
Sensori di caduta
- I sensori di caduta impediscono in modo affidabile all'RCV 5 di cadere da gradini o dislivelli.
- I sensori scansionano il pavimento. Se viene rilevata una grande caduta, il controller riceve un segnale che fa girare il robot.
Protezione dei dati e aggiornamenti
- In qualità di produttore con sede in Germania, Kärcher attribuisce grande importanza alla protezione dei dati e presta estrema attenzione a garantire che tutti i requisiti legali applicabili a tale riguardo siano soddisfatti.
- L'intero trasferimento di dati tra l'app Home Robots sul tuo smartphone e il tuo robot aspirapolvere e mop viene eseguito tramite un cloud solo verso server situati in Germania.
- Aggiornamenti regolari migliorano ed estendono le prestazioni del robot aspirapolvere e dell'app. Ciò significa anche che la sicurezza del sistema viene costantemente aggiornata per soddisfare le specifiche correnti.
Uscita vocale
- Sempre ben informato: l'RCV 5 utilizza l'output vocale per fornire informazioni importanti e condividere lo stato attuale.
- Se il robot aspirapolvere RCV 5 ha bisogno di aiuto o assistenza, in molte situazioni te lo dirà tramite output vocale.
Comodamente controllato tramite l'app tramite WiFi
- L'app può essere utilizzata per adattare molte delle impostazioni alle preferenze individuali.
- Utilizzando l'app, puoi configurare il robot di pulizia RCV 5 e controllarlo da qualsiasi luogo. Anche se non sei a casa.
- Le informazioni sullo stato attuale del dispositivo e un display che mostra l'attuale avanzamento della pulizia sono disponibili tramite l'app.
Mappatura precisa con opzioni di personalizzazione versatili
- L'app può memorizzare più mappe, ad es. per più piani.
- È possibile definire zone in cui non si desidera che il robot vada a pulire (ad es. tiragraffi, aree di gioco nelle stanze dei bambini o ostacoli che il robot non può aggirare).
- Definizione delle aree selezionate che devono essere pulite più volte, pulite utilizzando una modalità di pulizia intensiva o lavate con più acqua.
Regolazione dei parametri di pulizia
- Definizione di diversi parametri di pulizia nell'app, per singole aree delle stanze (ad esempio potenza di aspirazione o volume d'acqua, numero di pulizie per superficie).
Programma orario
- Puoi programmare i tempi di pulizia e creare piani di pulizia tramite l'app.
- L'RCV 5 avvia autonomamente i viaggi di pulizia in base a date/orari programmati.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|230
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Capacità della batteria (Ah)
|5,2
|Autonomia per carica (min)
|120
|Prestazioni dell'area (a seconda della modalità di pulizia) (m²/h)
|85
|Contenitore dei rifiuti (ml)
|330
|Serbatoio acqua dolce (ml)
|240
|Potenza di aspirazione (Pa)
|5000
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|66
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso dell'aspirapolvere robot (incl. unità di pulizia e panno per la pulizia) (kg)
|3,9
|Peso, stazione base (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|6,5
|Altezza dell'aspiratore robot (mm)
|97
|Diametro del robot (mm)
|350
|Dimensioni, stazione di ricarica (L x P x A) (mm)
|135 x 150 x 99
Scope of supply
- Spazzola per la pulizia
- Spazzola laterale: 2x
- Filtri: 2x
- Strumento di pulizia
- Unità di pulizia
- Panno per pulire: 2x
- Contenitore dei rifiuti
- Serbatoio acqua dolce
- Stazione di ricarica
Dotazione
- pulizia autonoma
- Sensori di caduta
- Sensore tappeto
- funzionamento tramite app
- Connessione tramite WLAN
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
- Uscita vocale
- Sistema di navigazione laser (LiDAR)
- Sensore laser e fotocamera
- Programma orario: diversi timer possibili
- Modalità di pulizia: Lavaggio a secco/ Pulizia a umido/ Pulizia combinata (umido e secco)/ Sistema automatico/ Macchiare
Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
- tappeti a pelo corto
