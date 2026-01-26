Robot aspira e lava RCV 5

L'RCV 5 aspira e lava in modo completamente autonomo. Dotato di una precisa navigazione LiDAR, un sistema a doppio laser e una fotocamera, gli ostacoli vengono evitati senza sforzo.

I pavimenti duri e i tappeti a pelo corto vengono puliti in modo indipendente e sistematico dal robot di pulizia intelligente RCV 5. Lo sporco secco viene trasportato nel contenitore dei rifiuti integrato dalla spazzola rotante, dalla spazzola laterale per i bordi e dalla ventola. Il sensore a ultrasuoni rileva i tappeti che sarebbero meglio puliti utilizzando la funzione Auto Boost per la massima potenza di aspirazione. L'RCV 5 non solo aspira, ma può anche pulire a umido. In modalità mopping, i tappeti vengono automaticamente evitati. Tramite l'app, l'RCV 5 viene inviato in un tour esplorativo e creerà automaticamente una mappa delle stanze rilevando l'ambiente circostante (LiDAR). È possibile impostare parametri di pulizia individuali per ogni stanza. Ad esempio, quali stanze devono essere aspirate, lavate o non pulite. Grazie al sistema dual-laser con telecamera, il modello top RCV 5 rileva ed evita anche ostacoli piatti come cavi, calze o scarpe. Ulteriori sensori impediscono al dispositivo di cadere, ad esempio, dalle scale. Per la pulizia, puoi avviare comodamente RCV 5 tramite l'app, utilizzando un programma individuale preimpostato o premendo un pulsante sul dispositivo.

Caratteristiche e vantaggi
Robot aspira e lava RCV 5: Lavaggio a umido
Lavaggio a umido
Per risultati di pulizia ancora migliori, RCV 5 può anche inumidire il mop. Se necessario, usa l'unità di pulizia con un panno in microfibra, riempi il serbatoio dell'acqua fresca e sei pronto per partire. Il robot di pulizia RCV 5 può essere utilizzato solo per il lavaggio a secco, solo per il lavaggio a umido o con entrambe le opzioni insieme nella modalità di pulizia combinata.
Robot aspira e lava RCV 5: Navigazione precisa tramite intelligenza artificiale
Navigazione precisa tramite intelligenza artificiale
Con una navigazione LiDAR veloce e robusta, il robot scansiona e mappa le stanze con precisione, garantendo il miglior orientamento per viaggi di pulizia affidabili anche al buio. Il sensore a doppio laser e la fotocamera sul robot gli consentono persino di riconoscere oggetti piccoli o piatti troppo piccoli per il sistema LiDAR (ad es. Scarpe, calze o cavi). Se il sistema a doppia telecamera laser rileva ostacoli, li incorpora nella mappa. Il robot li aggira con una manovra di navigazione intelligente, evitando di incastrarsi o causare danni.
Robot aspira e lava RCV 5: Rilevamento tappeti e Auto Boost
Rilevamento tappeti e Auto Boost
L'RCV 5 rileva automaticamente le superfici in moquette utilizzando un sensore a ultrasuoni e le mostra sulla mappa nell'app. Se la pulizia a umido è attivata, il robot evita le superfici in moquette rilevate e le aggira. La funzione Auto Boost aumenta la potenza di aspirazione sulle superfici in moquette secondo necessità per risultati di pulizia ancora migliori.
Sensori di caduta
  • I sensori di caduta impediscono in modo affidabile all'RCV 5 di cadere da gradini o dislivelli.
  • I sensori scansionano il pavimento. Se viene rilevata una grande caduta, il controller riceve un segnale che fa girare il robot.
Protezione dei dati e aggiornamenti
  • In qualità di produttore con sede in Germania, Kärcher attribuisce grande importanza alla protezione dei dati e presta estrema attenzione a garantire che tutti i requisiti legali applicabili a tale riguardo siano soddisfatti.
  • L'intero trasferimento di dati tra l'app Home Robots sul tuo smartphone e il tuo robot aspirapolvere e mop viene eseguito tramite un cloud solo verso server situati in Germania.
  • Aggiornamenti regolari migliorano ed estendono le prestazioni del robot aspirapolvere e dell'app. Ciò significa anche che la sicurezza del sistema viene costantemente aggiornata per soddisfare le specifiche correnti.
Uscita vocale
  • Sempre ben informato: l'RCV 5 utilizza l'output vocale per fornire informazioni importanti e condividere lo stato attuale.
  • Se il robot aspirapolvere RCV 5 ha bisogno di aiuto o assistenza, in molte situazioni te lo dirà tramite output vocale.
Comodamente controllato tramite l'app tramite WiFi
  • L'app può essere utilizzata per adattare molte delle impostazioni alle preferenze individuali.
  • Utilizzando l'app, puoi configurare il robot di pulizia RCV 5 e controllarlo da qualsiasi luogo. Anche se non sei a casa.
  • Le informazioni sullo stato attuale del dispositivo e un display che mostra l'attuale avanzamento della pulizia sono disponibili tramite l'app.
Mappatura precisa con opzioni di personalizzazione versatili
  • L'app può memorizzare più mappe, ad es. per più piani.
  • È possibile definire zone in cui non si desidera che il robot vada a pulire (ad es. tiragraffi, aree di gioco nelle stanze dei bambini o ostacoli che il robot non può aggirare).
  • Definizione delle aree selezionate che devono essere pulite più volte, pulite utilizzando una modalità di pulizia intensiva o lavate con più acqua.
Regolazione dei parametri di pulizia
  • Definizione di diversi parametri di pulizia nell'app, per singole aree delle stanze (ad esempio potenza di aspirazione o volume d'acqua, numero di pulizie per superficie).
Programma orario
  • Puoi programmare i tempi di pulizia e creare piani di pulizia tramite l'app.
  • L'RCV 5 avvia autonomamente i viaggi di pulizia in base a date/orari programmati.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Tempo di ricarica della batteria (min) 230
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria (Ah) 5,2
Autonomia per carica (min) 120
Prestazioni dell'area (a seconda della modalità di pulizia) (m²/h) 85
Contenitore dei rifiuti (ml) 330
Serbatoio acqua dolce (ml) 240
Potenza di aspirazione (Pa) 5000
Livello di potenza sonora (dB(A)) 66
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Colore Bianco
Peso dell'aspirapolvere robot (incl. unità di pulizia e panno per la pulizia) (kg) 3,9
Peso, stazione base (kg) 0,4
Peso con imballo (kg) 6,5
Altezza dell'aspiratore robot (mm) 97
Diametro del robot (mm) 350
Dimensioni, stazione di ricarica (L x P x A) (mm) 135 x 150 x 99

Scope of supply

  • Spazzola per la pulizia
  • Spazzola laterale: 2x
  • Filtri: 2x
  • Strumento di pulizia
  • Unità di pulizia
  • Panno per pulire: 2x
  • Contenitore dei rifiuti
  • Serbatoio acqua dolce
  • Stazione di ricarica

Dotazione

  • pulizia autonoma
  • Sensori di caduta
  • Sensore tappeto
  • funzionamento tramite app
  • Connessione tramite WLAN
  • servizi/funzionalità intelligenti nell'app
  • Uscita vocale
  • Sistema di navigazione laser (LiDAR)
  • Sensore laser e fotocamera
  • Programma orario: diversi timer possibili
  • Modalità di pulizia: Lavaggio a secco/ Pulizia a umido/ Pulizia combinata (umido e secco)/ Sistema automatico/ Macchiare
Robot aspira e lava RCV 5
Robot aspira e lava RCV 5
Robot aspira e lava RCV 5
Robot aspira e lava RCV 5
Robot aspira e lava RCV 5
Robot aspira e lava RCV 5
Robot aspira e lava RCV 5
Videos
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
  • tappeti a pelo corto
Accessori
RICAMBI RCV 5

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.