Il set contiene 3 panni per la pulizia del robot aspirapolvere RCV 3. Se il dispositivo viene utilizzato in modalità di pulizia, i panni in microfibra di alta qualità garantiscono risultati di pulizia ottimali su tutte le superfici dure come piastrelle, laminato, pavimenti in legno, PVC o linoleum. Lo sporco leggero e secco viene rimosso in modo affidabile e la polvere è ben legata oltre all'aspirazione. Il cambio dei panni è estremamente semplice grazie all'attacco in velcro.