Set Panni RCV 3
Per risultati di pulizia ottimali: set di panni in microfibra di alta qualità per la pulizia a umido di superfici dure con l'aspirapolvere robot RCV 3.
Il set contiene 3 panni per la pulizia del robot aspirapolvere RCV 3. Se il dispositivo viene utilizzato in modalità di pulizia, i panni in microfibra di alta qualità garantiscono risultati di pulizia ottimali su tutte le superfici dure come piastrelle, laminato, pavimenti in legno, PVC o linoleum. Lo sporco leggero e secco viene rimosso in modo affidabile e la polvere è ben legata oltre all'aspirazione. Il cambio dei panni è estremamente semplice grazie all'attacco in velcro.
Caratteristiche e vantaggi
Panno per la pulizia con chiusura in velcro
- Fissaggio e rimozione semplici grazie all'attacco in velcro.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|3
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|150 x 60 x 83
Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati