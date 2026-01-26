Più tempo per le cose piacevoli della vita: l'intelligente robot per la pulizia RCV 3 si occupa della pulizia dei pavimenti. Una volta avviato, il robot RCV 3 pulisce in modo sistematico e autonomo i pavimenti duri e i tappeti a pelo corto. Lo sporco secco viene trasportato in modo affidabile nel contenitore dei rifiuti integrato dalla spazzola rotante, dalla spazzola laterale per i bordi e dalla ventola. Se necessario, l'RCV 3 non solo aspira, ma può anche inumidire il panno a corredo. Man mano che la capacità della batteria diminuisce, l'RCV 3 può ricaricarsi regolarmente e, al termine del lavoro, ritorna sempre alla stazione di ricarica. Tramite l'app, l'RCV 3 viene inviato in un tour esplorativo e creerà automaticamente una mappa delle stanze rilevando l'ambiente circostante (LiDAR). È possibile impostare parametri di pulizia individuali per ogni stanza. Ad esempio, quali stanze devono essere aspirate, lavate o non pulite. Ulteriori sensori impediscono al dispositivo di cadere, ad esempio, dalle scale. Per le attività di pulizia, RCV 3 può essere comodamente avviato tramite l'app, utilizzando un programma individuale preimpostato o premendo un pulsante sul dispositivo.