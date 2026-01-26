Robot aspira e lava RCV 3
L'intelligente RCV 3 con navigazione LiDAR e pratico controllo tramite app pulisce tappeti a pelo corto e superfici dure in modo completamente autonomo e sistematico.
Più tempo per le cose piacevoli della vita: l'intelligente robot per la pulizia RCV 3 si occupa della pulizia dei pavimenti. Una volta avviato, il robot RCV 3 pulisce in modo sistematico e autonomo i pavimenti duri e i tappeti a pelo corto. Lo sporco secco viene trasportato in modo affidabile nel contenitore dei rifiuti integrato dalla spazzola rotante, dalla spazzola laterale per i bordi e dalla ventola. Se necessario, l'RCV 3 non solo aspira, ma può anche inumidire il panno a corredo. Man mano che la capacità della batteria diminuisce, l'RCV 3 può ricaricarsi regolarmente e, al termine del lavoro, ritorna sempre alla stazione di ricarica. Tramite l'app, l'RCV 3 viene inviato in un tour esplorativo e creerà automaticamente una mappa delle stanze rilevando l'ambiente circostante (LiDAR). È possibile impostare parametri di pulizia individuali per ogni stanza. Ad esempio, quali stanze devono essere aspirate, lavate o non pulite. Ulteriori sensori impediscono al dispositivo di cadere, ad esempio, dalle scale. Per le attività di pulizia, RCV 3 può essere comodamente avviato tramite l'app, utilizzando un programma individuale preimpostato o premendo un pulsante sul dispositivo.
Caratteristiche e vantaggi
Lavaggio a umidoPer risultati di pulizia ancora migliori, RCV 3 può anche inumidire il mop. Se necessario, usa l'unità di pulizia con un panno in microfibra, riempi il serbatoio dell'acqua fresca e sei pronto per partire. Il robot di pulizia RCV 3 può essere utilizzato solo per il lavaggio a secco, solo per il lavaggio a umido o con entrambe le opzioni insieme nella modalità di pulizia combinata.
Navigazione precisaI sensori LiDAR sull'RCV 3 consentono di essere molto precisi durante la registrazione delle stanze e di creare una mappatura dettagliata per una pulizia sicura. Con la sua navigazione LiDAR veloce e robusta, RCV 3 scansiona le tue stanze e quindi dispone delle migliori mappe per navigare in modo sicuro e affidabile attraverso le stanze anche al buio.
Sensori di cadutaI sensori di caduta impediscono in modo affidabile all'RCV 3 di cadere da gradini o dislivelli. I sensori scansionano il pavimento. Se viene rilevata una grande caduta, il controller riceve un segnale che fa girare il robot.
Protezione dei dati e aggiornamenti
- In qualità di produttore con sede in Germania, Kärcher attribuisce grande importanza alla protezione dei dati e presta estrema attenzione a garantire che tutti i requisiti legali applicabili a tale riguardo siano soddisfatti.
- L'intero trasferimento di dati tra l'app Home Robots sul tuo smartphone e il tuo robot aspirapolvere e mop viene eseguito tramite un cloud solo verso server situati in Germania.
- Aggiornamenti regolari migliorano ed estendono le prestazioni del robot aspirapolvere e dell'app. Ciò significa anche che la sicurezza del sistema viene costantemente aggiornata per soddisfare le specifiche correnti.
Uscita vocale
- Sempre ben informato: l'RCV 3 utilizza l'output vocale per fornire informazioni importanti e condividere lo stato attuale.
- Se il robot aspirapolvere RCV 3 ha bisogno di aiuto o di assistenza, in molte situazioni te lo dirà tramite output vocale.
Comodamente controllato tramite l'app tramite WiFi
- L'app può essere utilizzata per adattare molte delle impostazioni alle preferenze individuali.
- Utilizzando l'app, puoi configurare il robot di pulizia RCV 3 e controllarlo da qualsiasi luogo. Anche se non sei a casa.
- Le informazioni sullo stato attuale del dispositivo e un display che mostra l'attuale avanzamento della pulizia sono disponibili tramite l'app.
Mappatura precisa con opzioni di personalizzazione versatili
- L'app può memorizzare più mappe, ad es. per più piani.
- È possibile definire zone in cui non si desidera che il robot vada a pulire (ad es. tiragraffi, aree di gioco nelle stanze dei bambini o ostacoli che il robot non può aggirare).
- Definizione delle aree selezionate che devono essere pulite più volte, pulite utilizzando una modalità di pulizia intensiva o lavate con più acqua.
Regolazione dei parametri di pulizia
- Definizione di diversi parametri di pulizia nell'app, per singole aree delle stanze (ad esempio potenza di aspirazione o volume d'acqua, numero di pulizie per superficie).
Programma orario
- Puoi programmare i tempi di pulizia e creare piani di pulizia tramite l'app.
- L'RCV 3 avvia autonomamente i viaggi di pulizia in base a date/orari programmati.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|230
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Capacità della batteria (Ah)
|3,2
|Autonomia per carica (min)
|120
|Prestazioni dell'area (a seconda della modalità di pulizia) (m²/h)
|85
|Contenitore dei rifiuti (ml)
|500
|Contenitore per rifiuti 2 in 1 (ml)
|300
|Serbatoio acqua dolce 2 in 1 (ml)
|170
|Potenza di aspirazione (Pa)
|2500
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|67
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso dell'aspirapolvere robot (incl. unità di pulizia e panno per la pulizia) (kg)
|3,7
|Peso, stazione base (kg)
|0,6
|Peso con imballo (kg)
|6,9
|Altezza dell'aspiratore robot (mm)
|94
|Diametro del robot (mm)
|350
|Dimensioni, stazione di ricarica (L x P x A) (mm)
|80 x 150 x 102
Scope of supply
- Spazzola per la pulizia
- Spazzola laterale: 2x
- Filtri: 2x
- Strumento di pulizia
- Unità di pulizia
- Panno per pulire: 2x
- Contenitore per rifiuti 2 in 1 con serbatoio dell'acqua pulita
- Contenitore dei rifiuti
- Stazione di ricarica
Dotazione
- pulizia autonoma
- Sensori di caduta
- funzionamento tramite app
- Connessione tramite WLAN
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
- Uscita vocale
- Sistema di navigazione laser (LiDAR)
- Programma orario: diversi timer possibili
- Modalità di pulizia: Lavaggio a secco/ Pulizia a umido/ Pulizia combinata (umido e secco)/ Sistema automatico/ Macchiare
Videos
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- tappeti a pelo corto
Accessori
RICAMBI RCV 3
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.