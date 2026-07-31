Spazzola Spot SE 2, SE 3-18

Caratteristiche e vantaggi
Spazzola Spot SE 2, SE 3-18: Innovativa tecnologia Kärcher per risultati di pulizia ottimali
Innovativa tecnologia Kärcher per risultati di pulizia ottimali
Bassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili. Applicazione senza gocciolamenti perché l'acqua viene aspirata automaticamente durante il processo di pulizia.
Spazzola Spot SE 2, SE 3-18: Utilizzo semplice ed efficace
Utilizzo semplice ed efficace
La funzione di pulizia del sistema evita che gli accessori si sporchino durante le operazioni di pulizia. Le mani rimangono pulite e gli accessori possono essere riposti subito dopo l'uso. Intuitivo
Spazzola Spot SE 2, SE 3-18: Setole morbide
Setole morbide
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Tappeti
  • Tappezzeria
  • Mobili imbottiti
  • Interni auto