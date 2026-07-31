Spazzola Spot SE 2, SE 3-18
Caratteristiche e vantaggi
Innovativa tecnologia Kärcher per risultati di pulizia ottimaliBassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili. Applicazione senza gocciolamenti perché l'acqua viene aspirata automaticamente durante il processo di pulizia.
Utilizzo semplice ed efficaceLa funzione di pulizia del sistema evita che gli accessori si sporchino durante le operazioni di pulizia. Le mani rimangono pulite e gli accessori possono essere riposti subito dopo l'uso. Intuitivo
Setole morbide
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
Aree di applicazione
- Tappeti
- Tappezzeria
- Mobili imbottiti
- Interni auto