Il pratico lavatappeti SE 2 Spot è l'aiutante perfetto per rimuovere istantaneamente le macchie da imbottiti e tessuti in modo mirato. L'SE 2 Spot elimina rapidamente sporco e odori, rimuovendo efficacemente, ad esempio, macchie di cibo e bevande. Grazie al suo design compatto, il lavatappeti è particolarmente facile da usare e occupa poco spazio una volta riposto. Ciò significa che è rapidamente pronto all'uso ogni volta che è necessario affrontare lo sporco imprevisto. L'ampio raggio d'azione reso possibile dal filo di 4,5 metri consente una pulizia flessibile in qualsiasi punto della stanza. Il pratico vano porta accessori sul dispositivo stesso fa sì che tutti gli accessori siano rapidamente a portata di mano e pronti all'uso. Include spazzola per la rimozione delle macchie, ugello spray per imbottiti e detergente.