Lavatappeti SE 2 Spot Care
Il lavatappeti SE 2 Spot, compatto e facile da usare, è l'aiutante perfetto per rimuovere rapidamente e in modo mirato macchie e sporco da imbottiti e tessuti.
Il pratico lavatappeti SE 2 Spot è l'aiutante perfetto per rimuovere istantaneamente le macchie da imbottiti e tessuti in modo mirato. L'SE 2 Spot elimina rapidamente sporco e odori, rimuovendo efficacemente, ad esempio, macchie di cibo e bevande. Grazie al suo design compatto, il lavatappeti è particolarmente facile da usare e occupa poco spazio una volta riposto. Ciò significa che è rapidamente pronto all'uso ogni volta che è necessario affrontare lo sporco imprevisto. L'ampio raggio d'azione reso possibile dal filo di 4,5 metri consente una pulizia flessibile in qualsiasi punto della stanza. Il pratico vano porta accessori sul dispositivo stesso fa sì che tutti gli accessori siano rapidamente a portata di mano e pronti all'uso. Include spazzola per la rimozione delle macchie, ugello spray per imbottiti e detergente.
Caratteristiche e vantaggi
Comprovata tecnologia Kärcher per risultati di pulizia ottimaliPulizia profonda tra le fibre delle superfici tessili. Bassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili. Pulizia semplice e veloce grazie all'efficace metodo di pulizia a spruzzo / estrazione, in combinazione con un motore potente e ad alta efficienza energetica.
Accessori appositamente sviluppati per una pulizia facile e profonda delle fibreLa bocchetta di spruzzo ed estrazione per tappezzeria consente di rimuovere in modo rapido e semplice lo sporco ostinato. Tubo spruzzatore integrato per una maggiore comodità durante la pulizia. Spazzola smacchiatrice per una pulizia mirata ed efficace di macchie ostinate o secche.
Macchina super compatta e salvaspazioFlessibile, anche in zone ristrette o di difficile accesso. Con pratica maniglia per un trasporto semplice e comodo. Prodotto salvaspazio, facile da riporre.
Pratico accessorio e portagomma
- Facile da trasportare con una sola mano: tutti gli accessori inclusi e il tubo possono essere riposti direttamente sul dispositivo.
- Tutti gli accessori sono sempre collegati al dispositivo, quindi puoi fare affidamento sulla loro presenza nel punto di utilizzo.
Utilizzo semplice ed efficace
- Accendere e spegnere il dispositivo è semplice.
- Intuitivo
- Pronto per essere pulito immediatamente.
Sistema a doppio serbatoio
- Semplice riempimento del serbatoio dell'acqua dolce.
- Comoda rimozione e svuotamento del serbatoio dell'acqua sporca senza alcun contatto con lo sporco.
Tubo ultraflessibile 2 in 1
- Tubo spruzzatore integrato per una maggiore comodità durante la pulizia.
- Tubo di aspirazione lungo e flessibile per una maggiore comodità durante la pulizia.
- Giunto girevole sul tubo per una maggiore libertà di movimento.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|450
|Raggio operativo (m)
|6,3
|Serbatoio acqua pulita (l)
|1,5
|Serbatoio acqua sporca (l)
|0,8
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Cavo di alimentazione (m)
|4,5
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|4
|Peso con imballo (kg)
|6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|385 x 215 x 310
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.8 m
- Bocchetta per estrazione spray da tappezzeria: 88 mm
- Spazzola per macchie
- Detergenti: Detergente per tappeti RM 519, 100 ml
- Sistema comodo 2-in-1: tubo spruzzo estrazione integrato
Dotazione
- Portacavo
- Sistema a doppio serbatoio
- Vano accessori
Aree di applicazione
- Tappeti
- Tappezzeria
- Mobili imbottiti
- Interni auto
