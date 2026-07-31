Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità
- Rimozione ottimale dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per eccellenti risultati di pulizia.
Setole integrate
- Per la rimozione senza sforzo dello sporco ostinato.
- Anche le fessure e i pavimenti irregolari diventano perfettamente puliti.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|246 x 136 x 56
Aree di applicazione
- Pavimenti in pietra
- Anche lo sporco ostinato
- Giunti per piastrelle