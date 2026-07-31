Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3

Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità
  • Rimozione ottimale dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per eccellenti risultati di pulizia.
Setole integrate
  • Per la rimozione senza sforzo dello sporco ostinato.
  • Anche le fessure e i pavimenti irregolari diventano perfettamente puliti.
Specifiche

Dati tecnici

Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 246 x 136 x 56
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Pavimenti in pietra
  • Anche lo sporco ostinato
  • Giunti per piastrelle