Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 3 Extra+
3 in 1 Xtra!Clean: aspira, lava, asciuga: il versatile aspirapolvere FCV 3 con batteria da 30 minuti, modalità Advanced!Power, rullo extra e detergente, ideale per pavimenti duri e tappeti.
Per pavimenti così puliti che brillano: FCV 3 Extra+. L'aspirapolvere lavapavimenti 3 in 1 con l'innovativa funzione Xtra!Clean aspira, lava e asciuga, rendendo facile la pulizia di pavimenti duri, tappeti e persino la rimozione di liquidi versati, risparmiando fino al 50% di tempo¹⁾. Scegli tra tre modalità di pulizia: modalità standard con distribuzione dell'acqua, modalità di asciugatura e la potente modalità Advanced!Power³⁾ e affronta qualsiasi sporco, che si tratti di polvere, peli di animali o macchie ostinate. L'innovativa tecnologia Hygienic!Spin con fino a 500 giri del rullo al minuto non solo garantisce risultati di lavaggio perfetti, ma elimina anche fino al 99% dei batteri²⁾ per una pulizia igienica. Inoltre, la batteria a lunga durata con un'autonomia fino a 30 minuti per la pulizia non-stop di fino a 130 metri quadrati e la funzione autopulente integrata offrono la massima praticità, per una pulizia facile senza sporcarsi le mani. La fornitura include un rullo aggiuntivo e una grande bottiglia di detergente universale.
Caratteristiche e vantaggi
Funzione 3 in 1 Xtra!Clean: lavaggio, aspirazione e asciugatura.Risparmia fino al 50% di tempo¹⁾ durante le pulizie e garantisce una pulizia perfetta! Grazie alla funzione di aspirazione integrata che elimina la necessità di passare l'aspirapolvere in anticipo. Tre modalità di pulizia per ogni tipo di sporco. Lo sporco più ostinato e i liquidi sul pavimento non sono un problema. Si adatta a diversi tipi di pavimento per una pulizia efficace e accurata fino ai bordi, anche su tappeti e moquette in modalità asciutta.
Tecnologia Spin efficace e igienica!Efficacemente, elimina il 99%²⁾ di tutti i batteri, per una casa igienica e pulita. Il rullo ruota fino a 500 giri al minuto per risultati di pulizia impeccabili. Ingegnoso sistema a due serbatoi per un approvvigionamento costante di acqua pulita, tenuta separata dall'acqua sporca.
Modalità di alimentazione avanzata ultra potente!Rimuove anche lo sporco secco più ostinato con una potenza di aspirazione superiore del 60% e una distribuzione dell'acqua superiore del 20% rispetto alla modalità standard. I pavimenti si asciugano in pochissimo tempo, quindi è possibile camminarci sopra immediatamente.
Efficace sistema di filtraggio Duo!Pure a due stadi.
- Il sistema di filtraggio multistadio protegge efficacemente il motore dall'umidità.
- Eccellente filtrazione grazie al filtro a pieghe piatte ad alta efficienza, che intrappola efficacemente anche le particelle più piccole presenti nell'aria.
- La modalità a secco è ideale per l'uso su tappeti e moquette.
Comfort efficiente! Batteria agli ioni di litio
- Risultati di pulizia impressionanti grazie alle alte velocità e alla potenza di aspirazione e alle prestazioni di pulizia ottimali.
- Massima libertà di movimento con un'autonomia della batteria fino a 30 minuti: ideale per aree fino a 130 m².
Pulizia senza problemi con display LED
- Informazioni importanti come l'autonomia rimanente o la modalità di pulizia sempre in vista.
- Indicatore intelligente del livello del serbatoio con protezione contro il trabocco e spegnimento automatico se il serbatoio dell'acqua sporca non viene svuotato.
- Svuotamento e riempimento facili del serbatoio – senza dover entrare in contatto con lo sporco.
Sistema igienico! Funzione autopulente
- Efficace funzione di autopulizia con fino a 550 giri del rullo al minuto – per una pulizia rapida e comoda senza entrare in contatto con lo sporco.
- Pratica conservazione del dispositivo e degli accessori, anche durante la ricarica.
Specifiche
Dati tecnici
|Prestazioni in termini di superficie per carica della batteria (m²)
|130
|Capacità del serbatoio, acqua dolce (ml)
|800
|Capacità del serbatoio, acqua sporca (ml)
|425
|Potenza nominale in ingresso (W)
|160
|Guidare
|Motore a spazzole
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|larghezza di lavoro del rullo (mm)
|240
|Tempo di asciugatura del pavimento (min)
|2
|livello di pressione sonora (dB(A))
|65
|Tensione della batteria (V)
|21,6
|Autonomia della batteria (min)
|max. 30
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|180
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|3,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|8,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1138 x 268 x 280
¹⁾ Le lavapavimenti aspiranti Kärcher consentono di risparmiare fino al 50% del tempo necessario per le pulizie, poiché i pavimenti con normale sporco domestico possono essere puliti in un'unica operazione e non è necessario passare l'aspirapolvere prima di lavarli.
²⁾ Basato su test effettuati da un laboratorio di prova indipendente.
³⁾ La modalità Advanced!Power rimuove anche lo sporco più ostinato e secco con una potenza di aspirazione superiore del 60% e un volume d'acqua superiore del 20% rispetto alla modalità standard.
Scope of supply
- Rullo multisuperficie: 2 Pezzo(i)
- detersivi: Pulizia pavimenti universale RM 536, 500 ml
- Stazione di ricarica, parcheggio e pulizia
- Spazzola per la pulizia
- Filtro a pieghe piatte: 1 Pezzo(i)
- Filtro a spugna: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema a due serbatoi
- Sistema di doppio filtro
- Modalità autopulente
- Modalità standard
- Modalità di alimentazione
- Modalità asciutta
- Indicatore del livello di riempimento del serbatoio delle acque sporche
- Ruote di trasporto
Videos
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Su tappeti a pelo corto
- Anche lo sporco ostinato
- Sporco grossolano
- Sporco fine
- Sporco secco
- Sporco umido
- Liquidi
- Peli di animali
Accessori
Detergenti
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