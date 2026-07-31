Per pavimenti così puliti che brillano: FCV 3 Extra+. L'aspirapolvere lavapavimenti 3 in 1 con l'innovativa funzione Xtra!Clean aspira, lava e asciuga, rendendo facile la pulizia di pavimenti duri, tappeti e persino la rimozione di liquidi versati, risparmiando fino al 50% di tempo¹⁾. Scegli tra tre modalità di pulizia: modalità standard con distribuzione dell'acqua, modalità di asciugatura e la potente modalità Advanced!Power³⁾ e affronta qualsiasi sporco, che si tratti di polvere, peli di animali o macchie ostinate. L'innovativa tecnologia Hygienic!Spin con fino a 500 giri del rullo al minuto non solo garantisce risultati di lavaggio perfetti, ma elimina anche fino al 99% dei batteri²⁾ per una pulizia igienica. Inoltre, la batteria a lunga durata con un'autonomia fino a 30 minuti per la pulizia non-stop di fino a 130 metri quadrati e la funzione autopulente integrata offrono la massima praticità, per una pulizia facile senza sporcarsi le mani. La fornitura include un rullo aggiuntivo e una grande bottiglia di detergente universale.