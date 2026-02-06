Lavapavimenti Aspirapolvere FCV 3
Xtra!Clean 3 in 1: aspira, lava, asciuga: la versatile lavapavimenti FCV 3 con autonomia della batteria di 30 minuti e modalità Advanced!Power, ideale per pavimenti duri e tappeti.
FCV 3. L'aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 con l'innovativa funzione Xtra!Clean aspira, lava e asciuga, semplificando il lavoro di pulizia di pavimenti duri, tappeti e liquidi, risparmiando fino al 50% di tempo*. Scegli tra tre modalità di pulizia – modalità standard con distribuzione dell'acqua, modalità di asciugatura e la potente modalità Advanced!Power*** – e affronta qualsiasi sporco, che si tratti di polvere, peli di animali o macchie ostinate. La tecnologia Hygienic!Spin all'avanguardia con un massimo di 500 giri del rullo al minuto non solo garantisce risultati di pulizia perfetti, ma elimina anche fino al 99% dei batteri** per un igiene impeccabile. Inoltre, la batteria a lunga durata che arriva fino a 30 minuti di autonomia, ti permette di pulire fino a 130 mq ininterrottamente e grazie alla funzione autopulente integrata offre la massima comodità, per una facile manuntenzione del dispositivo senza entrare in contatto con lo sporco.
Caratteristiche e vantaggi
Funzione Xtra!Clean 3 in 1: pulire, aspirare e asciugareDimezza i tempi di pulizia* e garantisce una pulizia perfetta! Grazie alla funzione di aspirazione integrata che elimina la necessità di aspirare preventivamente. Tre modalità di pulizia per ogni tipo di sporco. Lo sporco più ostinato e i liquidi sul pavimento non sono un problema. Si adatta a diversi pavimenti per una pulizia efficace e profonda fino ai bordi, anche su moquette e e tappeti in modalità Dry.
Efficace tecnologia Hygienic!SpinÈ stato dimostrato che rimuove il 99%** di tutti i batteri per una casa igienica e pulita. Il rullo ruota fino a 500 giri al minuto per risultati di pulizia impeccabili. Intelligente sistema a due serbatoi per una fornitura costante di acqua dolce separata da quella sporca.
Modalità Advanced!Power ultrapotenteRimuove anche lo sporco secco più ostinato con una potenza di aspirazione superiore del 60% e una distribuzione dell'acqua superiore del 20% rispetto alla modalità standard. I pavimenti si asciugano in breve tempo e sono subito calpestabili.
Efficace sistema di filtraggio Duo!Pure a due stadi
- Il sistema di filtraggio multistadio protegge in modo affidabile il motore dall'umidità.
- Eccellente filtraggio con filtro pieghettato piatto altamente efficiente: intrappola efficacemente anche le particelle più piccole nell'aria.
- Modalità asciugatura ideale per l'uso su tappeti e moquette
Comfort efficiente! Batteria agli ioni di litio
- Risultati di pulizia impressionanti grazie alle alte velocità e alla potenza di aspirazione e alle prestazioni di pulizia ottimali.
- Massima libertà di movimento con un'autonomia della batteria fino a 30 minuti: ideale per aree fino a 130 m².
- La batteria può essere sostituita rapidamente durante la manutenzione per una maggiore durata del prodotto, rispettando il portafoglio e l'ambiente.
Pulizia senza problemi con display LED
- Informazioni importanti come l'autonomia rimanente o la modalità di pulizia sempre in vista.
- Indicazione intelligente del livello del serbatoio con protezione contro il troppo pieno e spegnimento automatico se il serbatoio dell'acqua sporca non viene svuotato.
- Svuotamento e riempimento facili del serbatoio – senza dover entrare in contatto con lo sporco.
Sistema igienico! Funzione autopulente
- Efficace funzione di autopulizia con fino a 550 giri del rullo al minuto – per una pulizia rapida e comoda senza entrare in contatto con lo sporco.
- Pratica conservazione del dispositivo e degli accessori, anche durante la ricarica.
Specifiche
Dati tecnici
|Prestazioni di area per carica della batteria (m²)
|130
|Capacità serbatoio acqua dolce (ml)
|800
|Capacità serbatoio acqua sporca (ml)
|425
|Potenza nominale di ingresso (W)
|160
|Trazione
|Motore a spazzole
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Ampiezza rullo (mm)
|240
|Tempo di asciugatura del pavimento (min)
|2
|Voltaggio batteria (V)
|21,6
|Autonomia (min)
|max. 30
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|180
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|3,8
|Peso con imballo (kg)
|8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1138 x 268 x 280
* I rulli Kärcher possono dimezzare i tempi di pulizia, poiché lo sporco domestico comune può essere rimosso dai pavimenti in un solo passaggio, eliminando la necessità di aspirare prima di pulire.
**Sulla base di test condotti da un laboratorio di prova indipendente. /
*** La modalità Advanced!Power rimuove anche lo sporco più ostinato con il 60% in più di potenza di aspirazione e il 20% in più di volume d'acqua rispetto alla modalità standard.
Scope of supply
- Rullo universale: 1 Pezzo(i)
- Detergenti: RM 536 detergente universale, 30 ml
- Stazione di ricarica, parcheggio e pulizia
- Spazzola per la pulizia
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i)
- Filtro in spugna: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio
- Sistema a doppio filtro
- Modalità autopulente
- Modalità standard
- Modalità di alimentazione
- Modalità asciutta
- Indicatore del livello di riempimento del serbatoio dell'acqua sporca
- Ruote di trasporto
Videos
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Su tappeti a pelo corto
- Anche su sporco ostinato
- Sporco grossolano
- Sporco fine
- Aspirapolvere
- All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido
- Liquidi
- Peli di animali domestici
Accessori
Detergenti
RICAMBI FCV 3
