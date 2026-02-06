FCV 3. L'aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 con l'innovativa funzione Xtra!Clean aspira, lava e asciuga, semplificando il lavoro di pulizia di pavimenti duri, tappeti e liquidi, risparmiando fino al 50% di tempo*. Scegli tra tre modalità di pulizia – modalità standard con distribuzione dell'acqua, modalità di asciugatura e la potente modalità Advanced!Power*** – e affronta qualsiasi sporco, che si tratti di polvere, peli di animali o macchie ostinate. La tecnologia Hygienic!Spin all'avanguardia con un massimo di 500 giri del rullo al minuto non solo garantisce risultati di pulizia perfetti, ma elimina anche fino al 99% dei batteri** per un igiene impeccabile. Inoltre, la batteria a lunga durata che arriva fino a 30 minuti di autonomia, ti permette di pulire fino a 130 mq ininterrottamente e grazie alla funzione autopulente integrata offre la massima comodità, per una facile manuntenzione del dispositivo senza entrare in contatto con lo sporco.