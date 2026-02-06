Spazzare cinque volte più velocemente rispetto alla scopa: la comoda S 3 Twin 2 in 1 lo rende possibile, senza affaticare la schiena. Questa efficace spazzatrice, insieme alla sua potente spazzola a rullo e alle due spazzole laterali, vanta una larghezza di pulizia di 650 mm. La S 3 Twin 2 in 1 include le spazzole laterali standard per i rifiuti asciutti e due spazzole laterali aggiuntive con setole dure per i rifiuti umidi. La macchina trasferisce i rifiuti direttamente nel contenitore dei rifiuti da 16 litri, con eccellenti risultati di pulizia. La robusta spazzatrice è facile da manovrare ed è estremamente agile. Le lunghe setole delle spazzole laterali garantiscono una pulizia accurata fino al bordo. Il manico di spinta regolabile in altezza (due posizioni) si adatta perfettamente all'altezza dell'utente e, se necessario, può essere completamente ripiegato per riporlo in verticale risparmiando spazio. Il contenitore dei rifiuti può essere facilmente rimosso e appoggiato in sicurezza e svuotato senza alcun contatto con lo sporco.