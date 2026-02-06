Spazzatrice manuale S 3 Twin 2-in-1
Spazzatrice S 3 Twin 2 in 1 ampiezza di lavoro di 650 mm, due spazzole laterali standard e due spazzole laterali per rifiuti umidi. Ideale per superfici di 40 m². Contenitore rifiuti 16 L.
Spazzare cinque volte più velocemente rispetto alla scopa: la comoda S 3 Twin 2 in 1 lo rende possibile, senza affaticare la schiena. Questa efficace spazzatrice, insieme alla sua potente spazzola a rullo e alle due spazzole laterali, vanta una larghezza di pulizia di 650 mm. La S 3 Twin 2 in 1 include le spazzole laterali standard per i rifiuti asciutti e due spazzole laterali aggiuntive con setole dure per i rifiuti umidi. La macchina trasferisce i rifiuti direttamente nel contenitore dei rifiuti da 16 litri, con eccellenti risultati di pulizia. La robusta spazzatrice è facile da manovrare ed è estremamente agile. Le lunghe setole delle spazzole laterali garantiscono una pulizia accurata fino al bordo. Il manico di spinta regolabile in altezza (due posizioni) si adatta perfettamente all'altezza dell'utente e, se necessario, può essere completamente ripiegato per riporlo in verticale risparmiando spazio. Il contenitore dei rifiuti può essere facilmente rimosso e appoggiato in sicurezza e svuotato senza alcun contatto con lo sporco.
Caratteristiche e vantaggi
Due coppie di spazzole lateraliSpazzole standard per sporco secco, spazzole con setole in metallo per sporco umido
Spazzare vicino al bordoSpazzatura approfondita di angoli, bordi e fessure.
Stoccaggio salva spazioL'archetto di spinta è pighevole. In questo modo a lavoro finito la spazzatrice può essere alloggiata verticalmente senza ingombrare.
Archetto di spinta regolabile in altezza su due li
- Niente male alla schiena perché l'archetto di spinta è regolabile in altezza (allungabile e regolabile su due inclinazioni)
Semplice rimozione della tramoggia dei rifiuti
- Semplice svuotamento della tramoggia dei rifiuti.
Vano raccolta verticale
- Tramoggia di scarico vuota senza alcun contatto con lo sporco.
Pratica maniglia per il trasporto
- La spazzatrice può essere facilmente trasportata e riposta grazie alla maniglia di trasporto.
Specifiche
Dati tecnici
|Ampiezza di lavoro con spazzola laterale (mm)
|650
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|1800
|Carenatura/Telaio
|Plastica / plastica
|Contenitore per rifiuti (l)
|16
|Da usare per aree grandi (m²)
|40
|Colore
|Giallo
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|10
|Peso con imballo (kg)
|10,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|690 x 670 x 930
Scope of supply
- Scopa laterale: 2 Pezzo(i)
- Spazzole laterali per sporco umido: 2 Pezzo(i)
Dotazione
- Archetto di spinta ergonomico
- Archetto di spinta regolabile in altezza su due li
- Posizione di ritiro
- Vano raccolta verticale
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Viottoli intorno alla casa
- Sentieri
- Patio, vialetti
- Cantina
Accessori
RICAMBI S 3 Twin 2-in-1
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.