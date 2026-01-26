Detergente acido RM 751 ASF, 10l

Detergente acido per pulizie di fondo da utilizzare con lavasciugaindicato per pulizie finali edili. Elimina la patina di cemento,incrostazioni di calcare e ruggine.

Potente, particolarmente poco schiumoso e quindi ideale per l'uso con lavasciuga pavimenti: il FloorPro Deep Cleaner, acido RM 751 di Kärcher. A base di acido solfammico, questo detergente per la pulizia profonda meccanica e manuale rimuove efficacemente calcare, depositi calcarei, ruggine, pietra di latte, incrostazioni di urina e pellicole di cemento da tutte le superfici resistenti agli acidi come piastrelle in ceramica, sanitari e metallo. FloorPro Deep Cleaner RM 751 è quindi la soluzione ideale per piscine e per la pulizia profonda dopo progetti di costruzione. Con la sua protezione anticorrosione integrata e le proprietà facilmente separabili, il pulitore di profondità è ideale anche per l'uso in ambienti industriali.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 0,7
Peso (kg) 10,9
Peso con imballo (kg) 11,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 230 x 188 x 307
Detergente acido RM 751 ASF, 10l
Detergente acido RM 751 ASF, 10l
Detergente acido RM 751 ASF, 10l
Detergente acido RM 751 ASF, 10l
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Pulizie post costruzione
  • Pulizia dei pavimenti
Accessori