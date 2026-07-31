La lavasciuga compatta B 50 W Bp è ideale per una pulizia efficiente dei pavimenti e vanta un design particolarmente robusto. La testata e il tergipavimento sono realizzati in alluminio pressofuso a lunga durata - per un'eccellente aspirazione anche su superfici strutturate e in curve strette. La testata a disco D 60 con funzione di spazzamento integrata garantisce risultati di pulizia ottimali e pavimenti puliti. Il design compatto della lavasciuga a scomparsa offre una migliore panoramica e manovrabilità anche nelle aree di difficile accesso. Una trazione facilita il funzionamento e riduce lo sforzo fisico per gli utenti. L'acqua dolce è facile da rabboccare in qualsiasi rubinetto con il tubo di riempimento universale. Inoltre, le impostazioni e le informazioni avanzate possono essere facilmente controllate dallo smartphone con l'app "Machine connect". Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.