Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D60

B 50 W Lavasciuga compatta Bp con testata a disco da 60 cm. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

La lavasciuga compatta B 50 W Bp è ideale per una pulizia efficiente dei pavimenti e vanta un design particolarmente robusto. La testata e il tergipavimento sono realizzati in alluminio pressofuso a lunga durata - per un'eccellente aspirazione anche su superfici strutturate e in curve strette. La testata a disco D 60 con funzione di spazzamento integrata garantisce risultati di pulizia ottimali e pavimenti puliti. Il design compatto della lavasciuga a scomparsa offre una migliore panoramica e manovrabilità anche nelle aree di difficile accesso. Una trazione facilita il funzionamento e riduce lo sforzo fisico per gli utenti. L'acqua dolce è facile da rabboccare in qualsiasi rubinetto con il tubo di riempimento universale. Inoltre, le impostazioni e le informazioni avanzate possono essere facilmente controllate dallo smartphone con l'app "Machine connect". Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D60: Macchina estremamente compatta
Macchina estremamente compatta
Buona visibilità ed una manovrabilità eccellente Facile da trasportare, sicura e robusta per prevenire i danni
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D60: Consente la connettività con l'App
Consente la connettività con l'App
Un'ampia gamma di funzionalità ed informazioni Migliora il controllo sull'utilizzo delle risorse, aumenta la produttività e prevede dei messaggi informativi per la manutenzione Regolazione dei parametri e l'impostazione delle autorizzazione associate al KIK
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D60: Modulo testata e tergitore composti da alluminio pressofuso
Modulo testata e tergitore composti da alluminio pressofuso
Componenti robusti Riduce i fermi-macchina e aumenta la produttività riducendo i costi.
Tergitore parabolico con labbra di aspirazione in Linatex
  • Per un'asciugatura perfetta, anche sulle superfici irregolari o negli angoli ristretti
  • Riduce il rischio di scivolamento e il successivo intervento dell'operatore
Testata D 60 a doppio disco
  • Ampia ed efficace larghezza di lavoro.
  • Maggiore produttività e pulizia più rapida.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Motore di trazione
Ampiezza lavaggio (mm) 600
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 850
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 50 / 50
Resa teorica (m²/h) max. 3600
Resa pratica (m²/h) 2160
Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V) 100 - 240
Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz) 50 - 60
Velocità di guida (km/h) max. 6
Velocità della spazzola (rpm) 150
Pressione di contatto della spazzola (kg/g/cm²) 25 / 25
Larghezza di rotazione del corridoio (mm) 1400
Consumo idrico (l/min) max. 2,6
livello di pressione sonora (dB(A)) 65
Peso totale consentito (kg) 241
Peso senza accessori (kg) 98,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1280 x 636 x 1082

Scope of supply

  • Spazzola a disco: 2 Pezzo(i)
  • Caricabatteria
  • Squeegee curvo
  • robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso

Dotazione

  • Potente motore di trazione
  • Sistema a due serbatoi
  • operazione tramite app
  • Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
  • Colore e concetto operativo Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali
  • possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
  • selettore Easy Operation
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D60
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D60
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D60
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D60
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Aree di applicazione
  • Perfetto per la pulizia degli edifici, i supermercati o le aree pubbliche
  • Adatto per la pulizia dei pavimenti di mense, scuole e ospedali
  • Per la pulizia di manutenzione e intermedia ad esempio edifici pubblici
Accessori
Detergenti