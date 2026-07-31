Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D60
B 50 W Lavasciuga compatta Bp con testata a disco da 60 cm. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
La lavasciuga compatta B 50 W Bp è ideale per una pulizia efficiente dei pavimenti e vanta un design particolarmente robusto. La testata e il tergipavimento sono realizzati in alluminio pressofuso a lunga durata - per un'eccellente aspirazione anche su superfici strutturate e in curve strette. La testata a disco D 60 con funzione di spazzamento integrata garantisce risultati di pulizia ottimali e pavimenti puliti. Il design compatto della lavasciuga a scomparsa offre una migliore panoramica e manovrabilità anche nelle aree di difficile accesso. Una trazione facilita il funzionamento e riduce lo sforzo fisico per gli utenti. L'acqua dolce è facile da rabboccare in qualsiasi rubinetto con il tubo di riempimento universale. Inoltre, le impostazioni e le informazioni avanzate possono essere facilmente controllate dallo smartphone con l'app "Machine connect". Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Macchina estremamente compattaBuona visibilità ed una manovrabilità eccellente Facile da trasportare, sicura e robusta per prevenire i danni
Consente la connettività con l'AppUn'ampia gamma di funzionalità ed informazioni Migliora il controllo sull'utilizzo delle risorse, aumenta la produttività e prevede dei messaggi informativi per la manutenzione Regolazione dei parametri e l'impostazione delle autorizzazione associate al KIK
Modulo testata e tergitore composti da alluminio pressofusoComponenti robusti Riduce i fermi-macchina e aumenta la produttività riducendo i costi.
Tergitore parabolico con labbra di aspirazione in Linatex
- Per un'asciugatura perfetta, anche sulle superfici irregolari o negli angoli ristretti
- Riduce il rischio di scivolamento e il successivo intervento dell'operatore
Testata D 60 a doppio disco
- Ampia ed efficace larghezza di lavoro.
- Maggiore produttività e pulizia più rapida.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Motore di trazione
|Ampiezza lavaggio (mm)
|600
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|850
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|50 / 50
|Resa teorica (m²/h)
|max. 3600
|Resa pratica (m²/h)
|2160
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|100 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Velocità di guida (km/h)
|max. 6
|Velocità della spazzola (rpm)
|150
|Pressione di contatto della spazzola (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Larghezza di rotazione del corridoio (mm)
|1400
|Consumo idrico (l/min)
|max. 2,6
|livello di pressione sonora (dB(A))
|65
|Peso totale consentito (kg)
|241
|Peso senza accessori (kg)
|98,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Scope of supply
- Spazzola a disco: 2 Pezzo(i)
- Caricabatteria
- Squeegee curvo
- robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso
Dotazione
- Potente motore di trazione
- Sistema a due serbatoi
- operazione tramite app
- Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
- Colore e concetto operativo Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali
- possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
- selettore Easy Operation
Videos
Aree di applicazione
- Perfetto per la pulizia degli edifici, i supermercati o le aree pubbliche
- Adatto per la pulizia dei pavimenti di mense, scuole e ospedali
- Per la pulizia di manutenzione e intermedia ad esempio edifici pubblici