Lavapavimenti professionale BD 50/70 R Classic
BD 50/70 R Classic lavasciuga uomo a bordo a batteria con resa oraria di 2,000 m². Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
La BD 50/70 R Classic è una lavasciuga uomo a bordo a batteria compatta, versatile, facile da usare grazie al codice colore dei comandi e molto comoda da trasportare e muovere. Il serbatoio d'acqua pulita è di 70 litri. Con il kit HomeBase si possono trasportare mop e spazzoloni in sicurezza, c'è anche la possibilità di montare un sacco della spazzatura. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Operazione sempliceSimboli chiari ed intuitivi L'utilizzo è facile ed intuitivo La macchina è molto facile da usare grazie ai pochi elementi colorati
Tecnologia a discoTelaio robusto con testata spazzole a disco integrata Grande resa di superficie grazie all'ampiezza di lavoro Sostituzione spazzole tramite pedale
Design agile e compattoMolto manovrabile Visione chiara delle superfici da pulire. Trasporto facilitato
Accessori optional: mop per pre puliza
- Raccoglie polvere e sporco secco per agevolare il processo di pulizia
- Evita blocchi nel canale di aspirazione
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Motore di trazione
|Ampiezza lavaggio (mm)
|510
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|850
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|70 / 75
|Resa teorica (m²/h)
|2805
|Resa pratica (m²/h)
|2000
|Batteria (V)
|24
|Durata della batteria (h)
|max. 2,5
|Velocità della spazzola (rpm)
|180
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Larghezza di rotazione del corridoio (mm)
|1650
|Consumo idrico (l/min)
|max. 2,3
|Potenza assorbita (W)
|1400
|Peso totale consentito (kg)
|345
|Peso senza accessori (kg)
|112
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
- Tergipavimento, a forma di "V"
Dotazione
- Potente motore di trazione
- Acqua stop automatico
- Elettrovalvola
- Sistema a doppio serbatoio