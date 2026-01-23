La BD 50/70 R Classic è una lavasciuga uomo a bordo a batteria compatta, versatile, facile da usare grazie al codice colore dei comandi e molto comoda da trasportare e muovere. Il serbatoio d'acqua pulita è di 70 litri. Con il kit HomeBase si possono trasportare mop e spazzoloni in sicurezza, c'è anche la possibilità di montare un sacco della spazzatura. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.