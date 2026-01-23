Lavapavimenti professionale BD 50/70 R Classic

BD 50/70 R Classic lavasciuga uomo a bordo a batteria con resa oraria di 2,000 m². Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

La BD 50/70 R Classic è una lavasciuga uomo a bordo a batteria compatta, versatile, facile da usare grazie al codice colore dei comandi e molto comoda da trasportare e muovere. Il serbatoio d'acqua pulita è di 70 litri. Con il kit HomeBase si possono trasportare mop e spazzoloni in sicurezza, c'è anche la possibilità di montare un sacco della spazzatura. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Operazione semplice
Operazione semplice
Simboli chiari ed intuitivi L'utilizzo è facile ed intuitivo La macchina è molto facile da usare grazie ai pochi elementi colorati
Tecnologia a disco
Tecnologia a disco
Telaio robusto con testata spazzole a disco integrata Grande resa di superficie grazie all'ampiezza di lavoro Sostituzione spazzole tramite pedale
Design agile e compatto
Design agile e compatto
Molto manovrabile Visione chiara delle superfici da pulire. Trasporto facilitato
Accessori optional: mop per pre puliza
  • Raccoglie polvere e sporco secco per agevolare il processo di pulizia
  • Evita blocchi nel canale di aspirazione
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Motore di trazione
Ampiezza lavaggio (mm) 510
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 850
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 70 / 75
Resa teorica (m²/h) 2805
Resa pratica (m²/h) 2000
Batteria (V) 24
Durata della batteria (h) max. 2,5
Velocità della spazzola (rpm) 180
Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg) 13 / 20
Larghezza di rotazione del corridoio (mm) 1650
Consumo idrico (l/min) max. 2,3
Potenza assorbita (W) 1400
Peso totale consentito (kg) 345
Peso senza accessori (kg) 112
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
  • Tergipavimento, a forma di "V"

Dotazione

  • Potente motore di trazione
  • Acqua stop automatico
  • Elettrovalvola
  • Sistema a doppio serbatoio
