Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D51

Lavasciuga pavimenti compatta B 50 W Bp con testata a disco da 51 cm. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

La lavasciuga pavimenti compatta B 50 W Bp è ideale per una pulizia efficiente dei pavimenti e vanta un design particolarmente robusto. La testata e il tergipavimento sono realizzati in alluminio pressofuso di lunga durata, per un'aspirazione eccellente anche su superfici strutturate e in curve strette. La testata a disco D 51 garantisce risultati di pulizia eccellenti in modo silenzioso e affidabile, dalla manutenzione alla pulizia intermedia, anche durante gli orari di apertura. Il design compatto della lavasciuga pavimenti uomo a terra offre una migliore visuale e una maggiore manovrabilità anche nelle aree di difficile accesso. La trazione su ruote facilita il funzionamento e riduce lo sforzo fisico degli utenti. Grazie al tubo di riempimento universale, è possibile rabboccare facilmente l'acqua fresca da qualsiasi rubinetto. Inoltre, le impostazioni avanzate e le informazioni possono essere facilmente controllate dallo smartphone con l'app "Machine connect". Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D51: Macchina estremamente compatta
Macchina estremamente compatta
Buona visibilità ed una manovrabilità eccellente Facile da trasportare, sicura e robusta per prevenire i danni
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D51: Consente la connettività con l'App
Consente la connettività con l'App
Un'ampia gamma di funzionalità ed informazioni Migliora il controllo sull'utilizzo delle risorse, aumenta la produttività e prevede dei messaggi informativi per la manutenzione Regolazione dei parametri e l'impostazione delle autorizzazione associate al KIK
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D51: Modulo testata e tergitore composti da alluminio pressofuso
Modulo testata e tergitore composti da alluminio pressofuso
Componenti robusti Riduce i fermi-macchina e aumenta la produttività riducendo i costi.
Tergitore parabolico con labbra di aspirazione in Linatex
  • Per un'asciugatura perfetta, anche sulle superfici irregolari o negli angoli ristretti
  • Riduce il rischio di scivolamento e il successivo intervento dell'operatore
Testata a disco singolo D 51
  • Efficiente dal punto di vista energetico
  • Per la pulizia durante l'orario lavorativo
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Motore di trazione
Ampiezza lavaggio (mm) 510
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 850
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 50 / 50
Resa teorica (m²) max. 3060
Resa pratica (m²/h) 1840
Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V) 100 - 240
Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz) 50 - 60
Velocità di guida (km/h) max. 6
Velocità della spazzola (rpm) 140
Pressione di contatto della spazzola (kg/g/cm²) 29 / 32
Larghezza di rotazione del corridoio (mm) 1400
Consumo idrico (l/min) max. 2,5
livello di pressione sonora (dB(A)) 65
Peso totale consentito (kg) 245
Peso senza accessori (kg) 103,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1367 x 609 x 1082

Scope of supply

  • Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
  • Caricabatteria
  • Squeegee curvo
  • robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso

Dotazione

  • Potente motore di trazione
  • Sistema a due serbatoi
  • operazione tramite app
  • Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
  • Colore e concetto operativo Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali
  • possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
  • selettore Easy Operation
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D51
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D51
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D51
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+D51
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Aree di applicazione
  • Perfetto per la pulizia degli edifici, i supermercati o le aree pubbliche
  • Adatto per la pulizia dei pavimenti di mense, scuole e ospedali
  • Per la pulizia di manutenzione e intermedia ad esempio edifici pubblici
Accessori
Detergenti