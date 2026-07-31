La lavasciuga pavimenti compatta B 50 W Bp è ideale per una pulizia efficiente dei pavimenti e vanta un design particolarmente robusto. La testata e il tergipavimento sono realizzati in alluminio pressofuso di lunga durata, per un'aspirazione eccellente anche su superfici strutturate e in curve strette. La testata a disco D 51 garantisce risultati di pulizia eccellenti in modo silenzioso e affidabile, dalla manutenzione alla pulizia intermedia, anche durante gli orari di apertura. Il design compatto della lavasciuga pavimenti uomo a terra offre una migliore visuale e una maggiore manovrabilità anche nelle aree di difficile accesso. La trazione su ruote facilita il funzionamento e riduce lo sforzo fisico degli utenti. Grazie al tubo di riempimento universale, è possibile rabboccare facilmente l'acqua fresca da qualsiasi rubinetto. Inoltre, le impostazioni avanzate e le informazioni possono essere facilmente controllate dallo smartphone con l'app "Machine connect". Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.