Le aree piccole e arredate vengono pulite in modo professionale ed efficiente dalla lavasciuga pavimenti BD 38/12 C, estremamente maneggevole, facile da usare e che richiede poca manutenzione. La macchina è dotata di una spazzola a disco di 38 cm di diametro. La nuova batteria agli ioni di litio ha un'autonomia extra-lunga, con una durata tre volte superiore a quella delle batterie tradizionali. La batteria è completamente esente da manutenzione e si ricarica rapidamente. La modalità eco!efficiency riduce il consumo energetico della macchina, ne prolunga l'autonomia e riduce il livello di rumorosità di circa il 40%. Il BD 38/12 C è più leggero del 35% in questa gamma, il che rende più facile affrontare i gradini e trasportare l'essiccatore.