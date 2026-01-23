Lavapavimenti professionale BD 38/12 C Bp Pack
Leggera, silenziosa e agile: la lavasciuga pavimenti BD 38/12 C con testa a disco con batteria agli ioni di litio ricaricabile velocemente e ad alte prestazioni e modalità eco!efficiency.
Le aree piccole e arredate vengono pulite in modo professionale ed efficiente dalla lavasciuga pavimenti BD 38/12 C, estremamente maneggevole, facile da usare e che richiede poca manutenzione. La macchina è dotata di una spazzola a disco di 38 cm di diametro. La nuova batteria agli ioni di litio ha un'autonomia extra-lunga, con una durata tre volte superiore a quella delle batterie tradizionali. La batteria è completamente esente da manutenzione e si ricarica rapidamente. La modalità eco!efficiency riduce il consumo energetico della macchina, ne prolunga l'autonomia e riduce il livello di rumorosità di circa il 40%. Il BD 38/12 C è più leggero del 35% in questa gamma, il che rende più facile affrontare i gradini e trasportare l'essiccatore.
Caratteristiche e vantaggi
Batterie agli ioni di litio
- Le batterie sono completamente senza manutenzione anche se durano 3 volte di più di quelle convenzionali.
- Ricarica rapida (totale in tre ore, metà carica in un'ora).
- Le batterie si possono ricaricare anche solo in parte.
Caricabatterie in dotazione
- Il caricabatteria a bordo permette di ricaricare la macchina in ogni punto dove sia prensente una presa di corrente
- Si ricarca completamente in tre ore, in un'ora si ricarica a metà. Si può ricaricare ovunque ci sia una presa di corrente.
- A carica completa il caricabatterie si spegne in automatico. Si risparmia così sulla corrente elettrica.
Leggera
- 35% più leggera delle macchine simili della categoria
- Trasportabile comodamente su gradini, scale e soglie
- Maneggeveole e trasportabile su tutti i veicoli
Tecnologia a disco affidabile
- Ottima sulle superfici lisce
- Utilizzabile con pad e dischi spazzola
- Spazzola in dotazione
Barra di asciugature dietro la spazzola
- Ottima asciugatura in curva
- Con l'apposita pedana si solleva più facilmente
Dimensioni compatte
- Pulisce vicino al muro con un angolo di 90°
- La macchina non ha escrescenze
- Maneggevole
Manico ed impugnatura pieghevoli
- Compatta e salva spazio
- Trasportabile anche nel bagaggliaio di un'auto.
Impugnatura pieghevole
- Regolabile in altezza
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Avanzamento tramite rotazione della spazzola
|Ampiezza lavaggio (mm)
|380
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|480
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|12 / 12
|Resa teorica (m²/h)
|1520
|Resa pratica (m²/h)
|1140
|Tipo batteria
|Li-Ion
|Batteria (V/Ah)
|25,2 / 21
|Durata della batteria (h)
|max. 1,5
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|circa. 2,7
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Velocità della spazzola (rpm)
|180
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Larghezza di rotazione del corridoio (mm)
|1050
|Consumo idrico (l/min)
|1
|Rumorosità (dB(A))
|65
|Potenza assorbita (W)
|500
|Colore
|antracite
|Peso totale consentito (kg)
|48
|Peso senza accessori (kg)
|36
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|995 x 495 x 1090
Scope of supply
- Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
- Caricabatterie e batteria inclusi
- Ruote di trasporto
- Squeegee curvo
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio