Lavapavimenti professionale BD 38/12 C Bp Pack

Leggera, silenziosa e agile: la lavasciuga pavimenti BD 38/12 C con testa a disco con batteria agli ioni di litio ricaricabile velocemente e ad alte prestazioni e modalità eco!efficiency.

Le aree piccole e arredate vengono pulite in modo professionale ed efficiente dalla lavasciuga pavimenti BD 38/12 C, estremamente maneggevole, facile da usare e che richiede poca manutenzione. La macchina è dotata di una spazzola a disco di 38 cm di diametro. La nuova batteria agli ioni di litio ha un'autonomia extra-lunga, con una durata tre volte superiore a quella delle batterie tradizionali. La batteria è completamente esente da manutenzione e si ricarica rapidamente. La modalità eco!efficiency riduce il consumo energetico della macchina, ne prolunga l'autonomia e riduce il livello di rumorosità di circa il 40%. Il BD 38/12 C è più leggero del 35% in questa gamma, il che rende più facile affrontare i gradini e trasportare l'essiccatore.

Caratteristiche e vantaggi
Batterie agli ioni di litio
  • Le batterie sono completamente senza manutenzione anche se durano 3 volte di più di quelle convenzionali.
  • Ricarica rapida (totale in tre ore, metà carica in un'ora).
  • Le batterie si possono ricaricare anche solo in parte.
Caricabatterie in dotazione
  • Il caricabatteria a bordo permette di ricaricare la macchina in ogni punto dove sia prensente una presa di corrente
  • Si ricarca completamente in tre ore, in un'ora si ricarica a metà. Si può ricaricare ovunque ci sia una presa di corrente.
  • A carica completa il caricabatterie si spegne in automatico. Si risparmia così sulla corrente elettrica.
Leggera
  • 35% più leggera delle macchine simili della categoria
  • Trasportabile comodamente su gradini, scale e soglie
  • Maneggeveole e trasportabile su tutti i veicoli
Tecnologia a disco affidabile
  • Ottima sulle superfici lisce
  • Utilizzabile con pad e dischi spazzola
  • Spazzola in dotazione
Barra di asciugature dietro la spazzola
  • Ottima asciugatura in curva
  • Con l'apposita pedana si solleva più facilmente
Dimensioni compatte
  • Pulisce vicino al muro con un angolo di 90°
  • La macchina non ha escrescenze
  • Maneggevole
Manico ed impugnatura pieghevoli
  • Compatta e salva spazio
  • Trasportabile anche nel bagaggliaio di un'auto.
Impugnatura pieghevole
  • Regolabile in altezza
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Avanzamento tramite rotazione della spazzola
Ampiezza lavaggio (mm) 380
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 480
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 12 / 12
Resa teorica (m²/h) 1520
Resa pratica (m²/h) 1140
Tipo batteria Li-Ion
Batteria (V/Ah) 25,2 / 21
Durata della batteria (h) max. 1,5
Tempo di ricarica della batteria (h) circa. 2,7
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Velocità della spazzola (rpm) 180
Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg) 25 - 30 / 16 - 20
Larghezza di rotazione del corridoio (mm) 1050
Consumo idrico (l/min) 1
Rumorosità (dB(A)) 65
Potenza assorbita (W) 500
Colore antracite
Peso totale consentito (kg) 48
Peso senza accessori (kg) 36
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 995 x 495 x 1090

Scope of supply

  • Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
  • Caricabatterie e batteria inclusi
  • Ruote di trasporto
  • Squeegee curvo

Dotazione

  • Sistema a doppio serbatoio
