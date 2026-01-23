Lavapavimenti professionale BD 50/50 C Bp Classic
Lavasciuga ideale per superfici fino a 2000 mq. Ideale per scuole, palestre, officine. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Lavasciuga a batteria, semi-trazionata, con spazzola a disco. Serbatoio acqua sporca facile da pulire con tubo di svuotamento controllato. Serbatoio acqua sporca di grande capacità con galleggiante di sicurezza. Il serbatoio acqua pulita nel corpo macchina garantisce stabilità anche a inizio lavoro. Dotata di chassis fonoassorbente, potente turbina per un’ottima aspirazione, barra d’aspirazione con inclinazione regolabile e sostituzione labbra senza attrezzi. Inoltre è dotata di pannello di comando semplice ed intuitivo e della funzione di dosaggio della quantità di acqua pulita. La possibilità di riempimento acqua pulita sul fronte macchina rende le operazioni facili e rapide. Resa superficiale fino a 200 mq. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Dotato di elettrovalvola e rullo di trasporto per il massimo comfortElettrovalvola per il disinserimento automatico dell'acqua dopo il rilascio dell'interruttore del morto. Il rotolo di trasporto pieghevole rende possibile il comodo metodo in due fasi. Il rotolo di trasporto pieghevole facilita notevolmente il trasporto della macchina.
Selettore EASYSimboli chiari ed intuitivi L'utilizzo è facile ed intuitivo La macchina è molto facile da usare grazie ai pochi elementi colorati
Modello entry levelOttimo rapporto qualità prezzo Funzioni fondamentali
Serbatoio acqua capiente ma compatto
- Molto manovrabile
- La visuale è ottima
Vano batteria ampio per tutte le abtterie standard
- Batterie facilmente sostituibili
- Utilizzabile per diversi turni di lavoro
Sistema Home-Base
- C'è la possibilità di agganciare diversi accessori grazie alla predisposizione per ganci.
- Si possono trasprtare anche altri utensili per la pulizia a bordo macchina
Selettore EASY
- Monta un solo interruttore
- Facile da usare
Semplice assegnazione di funzioni con elementi operativi in giallo
- Intuitiva e utilizzabile anche da chi non è avvezzo al macchinario
Elementi di controllo durevoli e resisitenti
- Utilizzabile quotidianamente
- Molto durevole
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Avanzamento tramite rotazione della spazzola
|Ampiezza lavaggio (mm)
|510
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|900
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|50 / 50
|Resa teorica (m²/h)
|max. 2040
|Resa pratica (m²/h)
|1200
|Batteria (V)
|24
|Velocità della spazzola (rpm)
|180
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Larghezza di rotazione del corridoio (mm)
|1240
|Consumo idrico (l/min)
|max. 2,3
|Rumorosità (dB(A))
|66 - 66
|Potenza assorbita (W)
|max. 1100
|Peso senza accessori (kg)
|52
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
- Tergipavimento, a forma di "V"
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio