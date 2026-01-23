Lavasciuga a batteria, semi-trazionata, con spazzola a disco. Serbatoio acqua sporca facile da pulire con tubo di svuotamento controllato. Serbatoio acqua sporca di grande capacità con galleggiante di sicurezza. Il serbatoio acqua pulita nel corpo macchina garantisce stabilità anche a inizio lavoro. Dotata di chassis fonoassorbente, potente turbina per un’ottima aspirazione, barra d’aspirazione con inclinazione regolabile e sostituzione labbra senza attrezzi. Inoltre è dotata di pannello di comando semplice ed intuitivo e della funzione di dosaggio della quantità di acqua pulita. La possibilità di riempimento acqua pulita sul fronte macchina rende le operazioni facili e rapide. Resa superficiale fino a 200 mq. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.