Lavapavimenti professionale B 110 R Bp Classic +R75
Lavasciuga pavimenti uomo a bordo con serbatoio da 110 l e testata a rullo 75 cm. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
La lavasciuga pavimenti uomo a bordo B 110 R Classic alimentata a batteria, è dotata di un tergipavimento con prestazioni di aspirazione ai vertici del mercato e di una testata a rullo larga 75 centimetri con funzione di prelavaggio per risparmiare tempo, entrambi realizzati in alluminio pressofuso di alta qualità. I serbatoi da 110 litri per l'acqua pulita e l'acqua sporca consentono di lavorare più a lungo, fino a coprire una superficie di 4.500 metri quadrati all'ora. Le luci diurne integrate assicurano la migliore visione e visibilità. L'elevata pressione di contatto dei rulli garantisce ottimi risultati di pulizia e, se necessario, possono essere sostituiti in modo rapido e semplice. Un ampio display per l'impostazione di tutte le funzioni più importanti in oltre 30 lingue e gli elementi di comando con codice colore rendono la macchina facile da usare. L'intelligente sistema di tasti KIK per l'assegnazione individuale dei diritti di accesso alle funzioni della macchina previene errori di funzionamento indesiderati. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Robusto tergivetro in alluminio pressofuso
- Con labbra di aspirazione Linatex® resistenti allo strappo e di lunga durata per risultati di aspirazione eccellenti.
- Sostituzione rapida e semplice delle labbra di aspirazione.
- Si sposta al contatto con la parete evitando di danneggiarla.
Testa della spazzola a rullo con unità di spazzamento integrata
- In alluminio pressofuso con grandi ruote paracolpi.
- Risparmio di tempo grazie alla pre-pulizia integrata dello sporco grossolano.
- Funzionamento molto regolare e silenzioso per l'applicazione in aree sensibili al rumore.
Innovativo sistema di chiavi KIK
- Abbiamo ridotto al minimo la possibilità di errore
- Riduzione dei costi di manutenzione
- La macchina intuisce da sola la superficie da pulire e la quantità di sporco e si regola di conseguenza senza che l'operatore debba intervenire.
Con modalità eco!efficiency
- Riduzione del consumo di corrente
- La batteria dura il 40% più a lungo
- Ancora più silenziosa, quindi adatta alle aree sensibili dove il rumore non è gradito. (pulizie giornaliere di ospedali, hotel, ecc)
Grande display a colori
- Non serve un caricabatterie separato
- Maneggevole e comoda.
- Utilizzabile con diversi tipi di batterie
Facile da usare
- Gli elementi di controllo gialli indicano le funzioni
- Facile da usare, non serve formazione
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Motore a spazzole
|Ampiezza lavaggio (mm)
|750
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|950
|Serbatoio acqua pulita/sporca ( )
|110 / 110
|Resa teorica (m²/h)
|max. 4500
|Resa pratica (m²/h)
|3150
|Batteria (V)
|24
|Velocità di guida (km/h)
|max. 6
|Capacità di arrampicata (%)
|max. 10
|Velocità della spazzola (rpm)
|1200
|Pressione di contatto della spazzola (kg/g/cm²)
|75 / 500
|Larghezza di rotazione del corridoio (cm)
|175
|Consumo idrico (l/min)
|max. 5
|livello di pressione sonora (dB(A))
|59
|Peso senza accessori (kg)
|251
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Scope of supply
- Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
- Squeegee curvo
- robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso
Dotazione
- Potente motore di trazione
- Acqua stop automatico
- Attacco scopa integrato
- Dispositivo pre-spazzante
- Elettrovalvola
- Sistema a due serbatoi
- luce di guida standard diurna
- Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
- Colore e concetto operativo Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali
- testata a rullo estremamente silenziosa per aree sensibili al rumore
- possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
- selettore Easy Operation
Videos
Aree di applicazione
- Perfetto per l'uso in supermercati, centri commerciali o ospedali
- Adatto anche per la pulizia di aree di produzione e magazzini