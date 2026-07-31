La lavasciuga pavimenti uomo a bordo B 110 R Classic alimentata a batteria, è dotata di un tergipavimento con prestazioni di aspirazione ai vertici del mercato e di una testata a rullo larga 75 centimetri con funzione di prelavaggio per risparmiare tempo, entrambi realizzati in alluminio pressofuso di alta qualità. I serbatoi da 110 litri per l'acqua pulita e l'acqua sporca consentono di lavorare più a lungo, fino a coprire una superficie di 4.500 metri quadrati all'ora. Le luci diurne integrate assicurano la migliore visione e visibilità. L'elevata pressione di contatto dei rulli garantisce ottimi risultati di pulizia e, se necessario, possono essere sostituiti in modo rapido e semplice. Un ampio display per l'impostazione di tutte le funzioni più importanti in oltre 30 lingue e gli elementi di comando con codice colore rendono la macchina facile da usare. L'intelligente sistema di tasti KIK per l'assegnazione individuale dei diritti di accesso alle funzioni della macchina previene errori di funzionamento indesiderati. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.