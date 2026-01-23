Lavapavimenti professionale BD 43/25 C Bp
La lavasciuga pavimenti con tecnologia a disco pulisce fino a 1700 m² / h. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Compatta, manovrabile, silenziosa e facile da utilizzare: queste sono le principali caratteristiche della lavasciuga uomo a terra BD 43/25 C, alimentata a batteria e dotata di tecnologia a disco, 43 cm di area di lavoro e 25 lt di serbatoio. Questa macchina è l'ideale per aree di piccole dimensioni e con poco spazio a disposizione, grazie alla sua manovrabilità e alla possibilità di visualizzare al meglio l'area da pulire. La BD 43/25 C con il sistma EASY-Operation è facilissima da usare anche per personale non formato. La macchina è anche facile da pulire ed è raccomandata per la pulizia di aree fino a 900 m². Tergipavimento dritti o curvi sono ordinabili anche separatamente. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Elementi di controllo durevoli e robustiPer uso quotidiano Macchina affidabile, durevole e robusta
Selettore EASYSimboli chiari ed intuitivi Elettrovalvola per il disinserimento automatico dell'acqua dopo il rilascio dell'interruttore del morto. La macchina è molto facile da usare grazie ai pochi elementi colorati
Macchina compatta ed agileMolto maneggevole e facile da usare. Ottima visuale della superficie da pulire
Vano batteria ampio per tutte le abtterie standard
- Vano batteria facilmente accessibile per la sostituzione della batteria.
- Utilizzabile per diversi turni di lavoro
Sistema Home-Base
- Ganci e fermi per contenitori e mop optional
- Si possono trasprtare anche altri utensili per la pulizia a bordo macchina
Modello entry level nella classe dai 25 ai 35 litri
- Ottimo rapporto qualità prezzo
- Dotazione base: solo le funzioni fondamentali
Elementi di controllo gialli ben visibili
- Elementi di comando gialli: risuzione dei tempi di addestramento al lavoro
Barra d'aspirazione curva o dritta
- Consente una regolazione ottimale delle condizioni prevalenti del pavimento.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Avanzamento tramite rotazione della spazzola
|Ampiezza lavaggio (mm)
|430
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|750
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|25 / 25
|Resa teorica (m²/h)
|1720
|Resa pratica (m²/h)
|1250
|Batteria (V)
|24
|Durata della batteria (h)
|max. 2
|Velocità della spazzola (rpm)
|180
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Consumo idrico (l/min)
|max. 2,7
|Potenza assorbita (W)
|1100
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|44
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
- Tergipavimento, a forma di "V"
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio