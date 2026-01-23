Compatta, manovrabile, silenziosa e facile da utilizzare: queste sono le principali caratteristiche della lavasciuga uomo a terra BD 43/25 C, alimentata a batteria e dotata di tecnologia a disco, 43 cm di area di lavoro e 25 lt di serbatoio. Questa macchina è l'ideale per aree di piccole dimensioni e con poco spazio a disposizione, grazie alla sua manovrabilità e alla possibilità di visualizzare al meglio l'area da pulire. La BD 43/25 C con il sistma EASY-Operation è facilissima da usare anche per personale non formato. La macchina è anche facile da pulire ed è raccomandata per la pulizia di aree fino a 900 m². Tergipavimento dritti o curvi sono ordinabili anche separatamente. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.