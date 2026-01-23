Lavapavimenti professionale BD 43/25 C Bp

La lavasciuga pavimenti con tecnologia a disco pulisce fino a 1700 m² / h. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Compatta, manovrabile, silenziosa e facile da utilizzare: queste sono le principali caratteristiche della lavasciuga uomo a terra BD 43/25 C, alimentata a batteria e dotata di tecnologia a disco, 43 cm di area di lavoro e 25 lt di serbatoio. Questa macchina è l'ideale per aree di piccole dimensioni e con poco spazio a disposizione, grazie alla sua manovrabilità e alla possibilità di visualizzare al meglio l'area da pulire. La BD 43/25 C con il sistma EASY-Operation è facilissima da usare anche per personale non formato. La macchina è anche facile da pulire ed è raccomandata per la pulizia di aree fino a 900 m². Tergipavimento dritti o curvi sono ordinabili anche separatamente. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Elementi di controllo durevoli e robusti
Per uso quotidiano Macchina affidabile, durevole e robusta
Selettore EASY
Simboli chiari ed intuitivi Elettrovalvola per il disinserimento automatico dell'acqua dopo il rilascio dell'interruttore del morto. La macchina è molto facile da usare grazie ai pochi elementi colorati
Macchina compatta ed agile
Molto maneggevole e facile da usare. Ottima visuale della superficie da pulire
Vano batteria ampio per tutte le abtterie standard
  • Vano batteria facilmente accessibile per la sostituzione della batteria.
  • Utilizzabile per diversi turni di lavoro
Sistema Home-Base
  • Ganci e fermi per contenitori e mop optional
  • Si possono trasprtare anche altri utensili per la pulizia a bordo macchina
Modello entry level nella classe dai 25 ai 35 litri
  • Ottimo rapporto qualità prezzo
  • Dotazione base: solo le funzioni fondamentali
Elementi di controllo gialli ben visibili
  • Elementi di comando gialli: risuzione dei tempi di addestramento al lavoro
Barra d'aspirazione curva o dritta
  • Consente una regolazione ottimale delle condizioni prevalenti del pavimento.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Avanzamento tramite rotazione della spazzola
Ampiezza lavaggio (mm) 430
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 750
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 25 / 25
Resa teorica (m²/h) 1720
Resa pratica (m²/h) 1250
Batteria (V) 24
Durata della batteria (h) max. 2
Velocità della spazzola (rpm) 180
Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Consumo idrico (l/min) max. 2,7
Potenza assorbita (W) 1100
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 44
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
  • Tergipavimento, a forma di "V"

Dotazione

  • Sistema a doppio serbatoio
Lavapavimenti professionale BD 43/25 C Bp
