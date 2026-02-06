La nostra lavasciuga pavimenti a batteria BD 50/55 W Classic Bp permette di pulire a lungo e senza fatica grazie alla trazione integrata e al comodo sistema a quattro ruote. La testa della spazzola a disco in alluminio di alta qualità, il tergipavimento curvo di 850 millimetri e la pressione della spazzola di 27 kg garantiscono ottimi risultati di pulizia. La robusta macchina convince anche per la sua alta manovrabilità e l'elevata facilità d'uso. Raggiunge una resa di superficie fino a 2000 m²/h. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.