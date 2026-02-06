Lavapavimenti professionale BD 50/55 W Classic Bp TRAZIONATA
Lavasciuga trazionata con serbatoio da 55 litri e all'ampiezza di lavoro di 51 cm. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
La nostra lavasciuga pavimenti a batteria BD 50/55 W Classic Bp permette di pulire a lungo e senza fatica grazie alla trazione integrata e al comodo sistema a quattro ruote. La testa della spazzola a disco in alluminio di alta qualità, il tergipavimento curvo di 850 millimetri e la pressione della spazzola di 27 kg garantiscono ottimi risultati di pulizia. La robusta macchina convince anche per la sua alta manovrabilità e l'elevata facilità d'uso. Raggiunge una resa di superficie fino a 2000 m²/h. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Testa della spazzola in alluminio rialzabilePer prestazioni di pulizia eccellenti. Design estremamente robusto. Materiale di alta qualità per una lunga durata.
Sistema a quattro ruote con due ruote motriciMolto facile da trasportare. Aumenta la facilità d'uso e riduce notevolmente lo sforzo fisico. Ideale per applicazioni lunghe e senza fatica.
Funzionamento autoesplicativoAvviamento semplice. Riduce la necessità di formazione e accorcia le fasi di familiarizzazione. Gli errori di comando sono quasi esclusi grazie al concetto autoesplicativo.
Tergipavimento curvo standard
- Asciugatura rapida grazie alla minore quantità di acqua residua sulle aree pulite.
- Riduce al minimo il rischio di scivolamento sulle aree appena pulite.
- Aumenta la potenza di aspirazione e la sicurezza.
Design ergonomico
- Per operatori di diverse altezze.
- Aumenta il comfort operativo.
- Consente una maggiore produttività durante le applicazioni di pulizia.
Robusto telaio standard
- L'alta qualità evita le deformazioni.
- Aumenta l'affidabilità.
- Riduce gli sforzi e i costi di manutenzione.
Sistema di aspirazione con design unico
- Facile manutenzione.
- Riduce il rumore di funzionamento.
- Aumenta la facilità d'uso.
Serbatoio dell'acqua sporca separato
- Pulizia molto facile.
- Aumenta l'igiene.
Tappo dell'acqua pulita con dosaggio del detergente
- Per un dosaggio comodo e preciso dei detergenti.
- Riduce il consumo di detergente e i costi.
Pratica Home Base
- Per trasportare vari accessori.
- Gli utensili per la pulizia manuale sono sempre a portata di mano.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Motore di trazione
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|850
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|55 / 55
|Resa teorica (m²/h)
|max. 2550
|Resa pratica (m²/h)
|1530
|Batteria (V)
|24
|Velocità di guida (km/h)
|max. 6
|Velocità della spazzola (rpm)
|180
|Pressione di contatto della spazzola (kg)
|27
|Larghezza di rotazione del corridoio (mm)
|1400
|Consumo idrico (l/min)
|max. 2,6
|Rumorosità (dB(A))
|65,2
|Peso totale consentito (kg)
|240
|Peso senza accessori (kg)
|103
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
- robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso
Dotazione
- Potente motore di trazione
- Sistema a doppio serbatoio
- Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
- Colore e concetto operativo Kärcher
- possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
Aree di applicazione
- Ideale per le imprese di servizi edili, per l'uso in edifici pubblici o uffici.
- Per l'uso in hotel e nel settore della ristorazione, nel commercio al dettaglio e nelle concessionarie d'auto
- Per la pulizia nel settore sanitario, nel settore dei trasporti e nell'industria