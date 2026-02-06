Lavapavimenti professionale BD 50/55 W Classic Bp TRAZIONATA

Lavasciuga trazionata con serbatoio da 55 litri e all'ampiezza di lavoro di 51 cm. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

La nostra lavasciuga pavimenti a batteria BD 50/55 W Classic Bp permette di pulire a lungo e senza fatica grazie alla trazione integrata e al comodo sistema a quattro ruote. La testa della spazzola a disco in alluminio di alta qualità, il tergipavimento curvo di 850 millimetri e la pressione della spazzola di 27 kg garantiscono ottimi risultati di pulizia. La robusta macchina convince anche per la sua alta manovrabilità e l'elevata facilità d'uso. Raggiunge una resa di superficie fino a 2000 m²/h. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Testa della spazzola in alluminio rialzabile
Per prestazioni di pulizia eccellenti. Design estremamente robusto. Materiale di alta qualità per una lunga durata.
Sistema a quattro ruote con due ruote motrici
Molto facile da trasportare. Aumenta la facilità d'uso e riduce notevolmente lo sforzo fisico. Ideale per applicazioni lunghe e senza fatica.
Funzionamento autoesplicativo
Avviamento semplice. Riduce la necessità di formazione e accorcia le fasi di familiarizzazione. Gli errori di comando sono quasi esclusi grazie al concetto autoesplicativo.
Tergipavimento curvo standard
  • Asciugatura rapida grazie alla minore quantità di acqua residua sulle aree pulite.
  • Riduce al minimo il rischio di scivolamento sulle aree appena pulite.
  • Aumenta la potenza di aspirazione e la sicurezza.
Design ergonomico
  • Per operatori di diverse altezze.
  • Aumenta il comfort operativo.
  • Consente una maggiore produttività durante le applicazioni di pulizia.
Robusto telaio standard
  • L'alta qualità evita le deformazioni.
  • Aumenta l'affidabilità.
  • Riduce gli sforzi e i costi di manutenzione.
Sistema di aspirazione con design unico
  • Facile manutenzione.
  • Riduce il rumore di funzionamento.
  • Aumenta la facilità d'uso.
Serbatoio dell'acqua sporca separato
  • Pulizia molto facile.
  • Aumenta l'igiene.
Tappo dell'acqua pulita con dosaggio del detergente
  • Per un dosaggio comodo e preciso dei detergenti.
  • Riduce il consumo di detergente e i costi.
Pratica Home Base
  • Per trasportare vari accessori.
  • Gli utensili per la pulizia manuale sono sempre a portata di mano.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Motore di trazione
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 850
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 55 / 55
Resa teorica (m²/h) max. 2550
Resa pratica (m²/h) 1530
Batteria (V) 24
Velocità di guida (km/h) max. 6
Velocità della spazzola (rpm) 180
Pressione di contatto della spazzola (kg) 27
Larghezza di rotazione del corridoio (mm) 1400
Consumo idrico (l/min) max. 2,6
Rumorosità (dB(A)) 65,2
Peso totale consentito (kg) 240
Peso senza accessori (kg) 103
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1328 x 610 x 1073

Scope of supply

  • Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
  • robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso

Dotazione

  • Potente motore di trazione
  • Sistema a doppio serbatoio
  • Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
  • Colore e concetto operativo Kärcher
  • possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
Lavapavimenti professionale BD 50/55 W Classic Bp TRAZIONATA
Aree di applicazione
  • Ideale per le imprese di servizi edili, per l'uso in edifici pubblici o uffici.
  • Per l'uso in hotel e nel settore della ristorazione, nel commercio al dettaglio e nelle concessionarie d'auto
  • Per la pulizia nel settore sanitario, nel settore dei trasporti e nell'industria
Accessori
