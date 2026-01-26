La BD 30/4 C Bp Pack è una lavasciuga a disco a batteria priva di cavi e dai rischi di inciampo ad essi associati. Offre prestazioni impressionanti su piccole aree fino a 300 m². Sia che si tratti di pietra naturale o artificiale, resina, linoleum o PVC, con questa lavaciuga la pulizia è più rapida ed accurata rispetto alla convenzionale pulizia manuale. La macchina aspira anche al contrario se necessario e, grazie ai tergicristalli rotanti, anche in tutte le altre manovre. Il codice colore è molto pratico ed intuitivo, soprattutto per la sostituzione delle batterie. Il prodotto pesa solo 20 Kg, quindi è molto leggero ed è trasportabile ovunque senza sforzo anche se non c'è l'ascensore.