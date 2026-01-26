Lavapavimenti professionale BD 30/4 C Bp Pack
La BD 30/4 C Bp Pack è una lavasciuga a disco, ultra compatta e leggera utilizzabile su tutte le superfici. Funziona a batteria ed è pensata per superfici fino a 300 m².
La BD 30/4 C Bp Pack è una lavasciuga a disco a batteria priva di cavi e dai rischi di inciampo ad essi associati. Offre prestazioni impressionanti su piccole aree fino a 300 m². Sia che si tratti di pietra naturale o artificiale, resina, linoleum o PVC, con questa lavaciuga la pulizia è più rapida ed accurata rispetto alla convenzionale pulizia manuale. La macchina aspira anche al contrario se necessario e, grazie ai tergicristalli rotanti, anche in tutte le altre manovre. Il codice colore è molto pratico ed intuitivo, soprattutto per la sostituzione delle batterie. Il prodotto pesa solo 20 Kg, quindi è molto leggero ed è trasportabile ovunque senza sforzo anche se non c'è l'ascensore.
Caratteristiche e vantaggi
Potente batteria agli ioni di litio inclusa in dotazioneSenza manutenzione e con batterie più durevoli di quelle convenzionali Ricarica parziale ed intemedia
Dimensioni minimeSalvaspazio Si può trasportare anche su utilitarie
Barra d'aspirazione curvaAsciuga anche in curva Asciuga anche all'indietro Con barra d'aspirazione in poliuretano morbido, resistente all'olio
Carica batteria compatto esterno incluso in dotazione
- Salvaspazio
- Riacaricabile ovunque con una presa di corrente
- Si ricarica velocemente
Componenti e materiali di alta qualità
- Carter e manico di alluminio di prima qualità
- Robusta e indistruttibile
Modalità di risparmio energetico eco!efficiency
- Risparmio di acqua e incremento della durata delle batterie
- Fa risparmiare sui lunghi periodi di lavoro e riduce il consumo del detergente
- Riduce il rumore di funzionamento.
Molto compatta, agile e manovrabile
- Pulisca a fondo superfici piccole e ingombre
- Impugnatura regolabile e uscita muro a 90°
Leggerissima solo 20 kg
- Trasporto facilitato
- Si trasporta facilmente anche sulle scale
- E' talmente leggera che una persona può tranquillamente metterla nel bagagliaio dell'auto
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Avanzamento tramite rotazione della spazzola
|Ampiezza lavaggio (mm)
|280
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|325
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|4 / 4
|Resa teorica (m²/h)
|900
|Resa pratica (m²/h)
|600
|Batteria (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Durata della batteria (h)
|max. 1
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|3
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Velocità della spazzola (rpm)
|150
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Consumo idrico (l/min)
|1
|Rumorosità (dB(A))
|max. 70
|Potenza assorbita (W)
|max. 240
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|19,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|555 x 375 x 1050
Scope of supply
- Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
- Batteria
- Caricabatterie
- Ruote di trasporto
- Squeegee curvo
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio