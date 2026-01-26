Lavapavimenti professionale BD 30/4 C Bp Pack

La BD 30/4 C Bp Pack è una lavasciuga a disco, ultra compatta e leggera utilizzabile su tutte le superfici. Funziona a batteria ed è pensata per superfici fino a 300 m².

La BD 30/4 C Bp Pack è una lavasciuga a disco a batteria priva di cavi e dai rischi di inciampo ad essi associati. Offre prestazioni impressionanti su piccole aree fino a 300 m². Sia che si tratti di pietra naturale o artificiale, resina, linoleum o PVC, con questa lavaciuga la pulizia è più rapida ed accurata rispetto alla convenzionale pulizia manuale. La macchina aspira anche al contrario se necessario e, grazie ai tergicristalli rotanti, anche in tutte le altre manovre. Il codice colore è molto pratico ed intuitivo, soprattutto per la sostituzione delle batterie. Il prodotto pesa solo 20 Kg, quindi è molto leggero ed è trasportabile ovunque senza sforzo anche se non c'è l'ascensore.

Caratteristiche e vantaggi
Lavapavimenti professionale BD 30/4 C Bp Pack: Potente batteria agli ioni di litio inclusa in dotazione
Senza manutenzione e con batterie più durevoli di quelle convenzionali Ricarica parziale ed intemedia
Lavapavimenti professionale BD 30/4 C Bp Pack: Dimensioni minime
Salvaspazio Si può trasportare anche su utilitarie
Lavapavimenti professionale BD 30/4 C Bp Pack: Barra d'aspirazione curva
Asciuga anche in curva Asciuga anche all'indietro Con barra d'aspirazione in poliuretano morbido, resistente all'olio
Carica batteria compatto esterno incluso in dotazione
  • Salvaspazio
  • Riacaricabile ovunque con una presa di corrente
  • Si ricarica velocemente
Componenti e materiali di alta qualità
  • Carter e manico di alluminio di prima qualità
  • Robusta e indistruttibile
Modalità di risparmio energetico eco!efficiency
  • Risparmio di acqua e incremento della durata delle batterie
  • Fa risparmiare sui lunghi periodi di lavoro e riduce il consumo del detergente
  • Riduce il rumore di funzionamento.
Molto compatta, agile e manovrabile
  • Pulisca a fondo superfici piccole e ingombre
  • Impugnatura regolabile e uscita muro a 90°
Leggerissima solo 20 kg
  • Trasporto facilitato
  • Si trasporta facilmente anche sulle scale
  • E' talmente leggera che una persona può tranquillamente metterla nel bagagliaio dell'auto
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Avanzamento tramite rotazione della spazzola
Ampiezza lavaggio (mm) 280
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 325
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 4 / 4
Resa teorica (m²/h) 900
Resa pratica (m²/h) 600
Batteria (V/Ah) 36,5 / 5,2
Durata della batteria (h) max. 1
Tempo di ricarica della batteria (h) 3
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Velocità della spazzola (rpm) 150
Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg) 20 / 10
Consumo idrico (l/min) 1
Rumorosità (dB(A)) max. 70
Potenza assorbita (W) max. 240
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 19,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 555 x 375 x 1050

Scope of supply

  • Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
  • Batteria
  • Caricabatterie
  • Ruote di trasporto
  • Squeegee curvo

Dotazione

  • Sistema a doppio serbatoio
Lavapavimenti professionale BD 30/4 C Bp Pack
