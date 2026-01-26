Detergente per la pulizia di fondo di ␍pavimenti RM 69 ASF eco!effi ciency, 10l

Detergente per pulizia di fondo di pavimentazioni industriali. Elimina sporco grasso, oleoso e fuliggine. Modalità eco! riduce il consumo mantenendo efficacia, rispettando l'ambiente.

Pulizia extra potente, facilmente separabile e poco schiumogeno: con la sua potente formulazione, il detergente alcalino FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency è appositamente progettato per funzionare con la modalità eco!efficiency delle lavasciuga pavimenti Kärcher. Rimuove in modo affidabile lo sporco causato da grasso e olio da pavimenti industriali e altre superfici in ambienti industriali, come pavimenti ESD, massetti scorrevoli o superfici rivestite con resina epossidica. L'efficace sgrassatore è estremamente efficace anche per la pulizia manuale, facilmente separabile e, grazie all'assenza di siliconi, ideale per l'utilizzo nelle aziende metalmeccaniche e di lavorazione delle vernici.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 12,2
Peso con imballo (kg) 10,9
  • Pulizia dei pavimenti
