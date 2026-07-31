Detergente Wipe Care Extra RM 780 ASF, 10l

Potente detergente di manutenzione per le superfici dure ed elastiche resistenti all'acqua (certificato antiscivolo). Prodotto a bassa schiumosità ed asciuga senza striature.

FloorPro Wipe Care Extra RM 780 è il detergente quotidiano ideale dopo il rivestimento con la nostra dispersione di cura RM 784 e la dispersione di protezione RM 782. Il detergente e curativo a base di polimeri idrosolubili non forma strati sulle superfici, rimuove in modo affidabile grasso, olio e sporco minerale ed è adatto anche per rivestimenti per pavimenti più delicati come elastomero (gomma) o PVC. Può essere utilizzato anche su pavimenti dissipativi ESD e, grazie alle sue proprietà antiscivolo confermate da esperti secondo DIN V 18032-2:2001-04, è particolarmente adatto per la pulizia di palestre e palestre polivalenti. FloorPro Wipe Care Extra RM 780 a bassa schiuma è progettato per l'uso con lavasciuga pavimenti e per la classica pulizia manuale. Anche i professionisti del settore della pulizia degli edifici beneficiano dell'elevata sicurezza d'uso dell'agente non tossico.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 9
Peso (kg) 10
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 11
Dimensioni (L × P × A) (mm) 230 x 188 x 307
Prodotto
  • Detergente per la pulizia quotidiana di tutte le superfici dure e resistenti all'acqua
  • Scioglie olio, grasso e sporco minerale
  • Ottimo nei palazzetti dello sport e nei centri commerciali
  • Indicato per palazzetti dello sport o strutture polifunzionali, antiscivolo come da DIN V 18032-2:2001-04 (in funzione alla tipologia di pavimentazione)
  • Ottimo per tutte le superfici elastiche
  • Contiene cera (polimeri idrosolventi)
  • Si può lucidare
  • Gentile azione di pulizia
  • Formulazione a bassa schiumosità
  • Fresca fragranza
  • Senza solventi
  • Ottimo se usato con RM 784 (care dispersion) e RM 782 (protection dispersion)
Detergente Wipe Care Extra RM 780 ASF, 10l
Detergente Wipe Care Extra RM 780 ASF, 10l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
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Aree di applicazione
  • Pulizia dei pavimenti
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