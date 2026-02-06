Cera VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic, 20l
Cera liquida perlescente con nanoparticelle speciali, utlizzabile su autolavaggi, impianti self service e idropulitrici. Conforme alle normative VDA.
Con l'asciugatrice VehiclePro Gloss Nano RM 832 Classic per risultati di asciugatura eccellenti dopo il lavaggio di autovetture e veicoli commerciali negli impianti di lavaggio dei veicoli. L'efficace coadiuvante di asciugatura della lucentezza basato sulla nanotecnologia rompe rapidamente il film d'acqua su un'ampia superficie per tutte le durezze dell'acqua, offrendo così un'asciugatura eccellente con superfici altamente lucide. Lo strato nanostrutturato formatosi durante il processo protegge efficacemente la vernice fino a un mese. RM 832 Classic è adatto anche per l'uso con idropulitrici e consente i migliori risultati in combinazione con il nostro Active Foam Wash Nano RM con 816 Classic. È conforme VDA e non contiene né oli minerali né idrocarburi minerali. I tensioattivi utilizzati sono biodegradabili secondo CEE 648/2004. Con una resa fino a 50 auto per litro, è anche molto economico.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|4
|Peso (kg)
|19,8
|Peso con imballo (kg)
|21,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|260 x 230 x 420
Prodotto
- Coadiuvante per asciugatura, con nanotecnologia ed effetto brillantante
- Rompe velocemente la pellicola d'acqua sulle grandi superfici
- Ottimi risultati di asciugatura
- Ottimo in combinazione con la Schiuma attiva del detergente RM 816 ASF NANO
- Effettiva con tutti i livelli di durezza dell'acqua
- Produce una finitura a specchio lucido
- Protezione effettiva fino a 1 mese
- VDA
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Senza NTA
- Privo di oli minerali e idrocarburi minerali
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273 Non disperdere nell’ambiente.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
- Z 20 Contiene Limonene. Può provocare una reazione allergica.
Aree di applicazione
- Auto
- Lavaggio veicoli commerciali