Con l'asciugatrice VehiclePro Gloss Nano RM 832 Classic per risultati di asciugatura eccellenti dopo il lavaggio di autovetture e veicoli commerciali negli impianti di lavaggio dei veicoli. L'efficace coadiuvante di asciugatura della lucentezza basato sulla nanotecnologia rompe rapidamente il film d'acqua su un'ampia superficie per tutte le durezze dell'acqua, offrendo così un'asciugatura eccellente con superfici altamente lucide. Lo strato nanostrutturato formatosi durante il processo protegge efficacemente la vernice fino a un mese. RM 832 Classic è adatto anche per l'uso con idropulitrici e consente i migliori risultati in combinazione con il nostro Active Foam Wash Nano RM con 816 Classic. È conforme VDA e non contiene né oli minerali né idrocarburi minerali. I tensioattivi utilizzati sono biodegradabili secondo CEE 648/2004. Con una resa fino a 50 auto per litro, è anche molto economico.