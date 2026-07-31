VehiclePro Detergente per alta pressione RM 806 Classic, senza NTA, 20l

Detergente concentrato che elimina tutti i tipi di sporco ostinato tra cui lo sporco da strada, la polvere, residui grassi ed oleosi, insetti, resina e fango. Senza NTA.

Utilizzabile universalmente per il lavaggio di automobili, veicoli commerciali, biciclette e motori, il potente sistema di lavaggio ad alta pressione VehiclePro RM 806 per l'utilizzo nelle stazioni di lavaggio self-service. Il detergente ad alta pressione ultra efficace, senza NTA, scioglie anche i residui più ostinati lasciati da olio, grasso, fango, insetti e linfa degli alberi. Separa rapidamente l'olio e l'acqua nel separatore olio, mentre i tensioattivi in ​​esso contenuti, biodegradabili secondo CEE 648/2004, contribuiscono a garantire un lavaggio del veicolo rispettoso dell'ambiente. Inoltre, il concentrato della gamma VehiclePro di Kärcher convince con un rendimento elevato fino a 60 lavaggi per litro.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 13
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 23,4
VehiclePro Detergente per alta pressione RM 806 Classic, senza NTA, 20l
VehiclePro Detergente per alta pressione RM 806 Classic, senza NTA, 20l
VehiclePro Detergente per alta pressione RM 806 Classic, senza NTA, 20l
VehiclePro Detergente per alta pressione RM 806 Classic, senza NTA, 20l
Aree di applicazione
  • Trasporti e macchine
  • Lavaggio auto
  • Macchine, veicoli commerciali, biciclette
Accessori