Idropulitrice alta pressione HD 9/23 G
L'idropulitrice ad acqua fredda HD 9/23 G con motore a benzina Honda, può lavorare autonomamente. Ideale per il lavoro all'esterno e in movimento anche in condizioni esterne avverse.
Dotata di motore a benzina Honda, l'HD 9/23 G ad acqua fredda funziona in modo completamente indipendente dalla rete elettrica. Questa macchina sviluppa una pressione dell'acqua fino a 230 bar ed è dotata di una struttura del telaio molto resistente e robusta, che ne permette un utilizzo anche in condizioni esterne avverse. Ruote a prova di forature e sistema di portaggio degli accessori funzionale sono alcune caratteristiche consentono un facile utilizzo anche in condizioni difficili e su terreni sconnessi. La potente pompa consente alla macchina di estrarre l'acqua anche da laghi o stagni in caso di assenza di rete idrica. Essa è protetta da un grande filtro ad acqua e una valvola termostatica che ne impedisce il surriscaldamento.
Caratteristiche e vantaggi
Totale indipendenzaMotore Honda o Yanmar per essere indipendenti dalla rete elettrica. Si può alimentare da fonti idriche alternative - laghi e pozzi - è sufficiente aggiungere un ulteriore filtro e l'acqua di queste fonti sarà utilizzata per lavare le superfici in alta pressione.
Intuitività di usoErgonomica e comoda da trasportare anche su superfici sconnesse Vano porta accessori sulla macchina Gomme antiforature: si può trasportare ovunque senza problemi
Molto versatileGabbia optional con gancio per gru: la si può sollevare senza timore di danneggiare i componenti esterni Si può richiedere l'avvolgitubo optional Versione portatile con telaio tubolare pensato soprattutto per agevolare il lavoro di imbianchini e muratori
Sopporta lavori molto pesanti
- Telaio robusto pensato per lavorare anche nelle condizioni più difficili
- Filtro idrico ampio che protegge la pompa
- La valvola termica protegge la pompa dal surriscaldamento
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|400 - 930
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|40 - fino a 230 / 4 - fino a 23
|Pressione max. (bar/MPa)
|270 / 27
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Alimentazione idrica
|1″
|Tipo di trazione
|Benzina
|Produttore motore
|Honda
|Tipo di motore
|GX 390
|Numero di utenti in contemporanea
|1
|Mobilità
|carrello
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|75,5
|Peso con imballo (kg)
|82,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force Advanced
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 15 m
- Tipo di tubo ad alta pressione: Qualità premium
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
- Ugello Power
- Servo Control
Dotazione
- Regolazione continua della portata e della pressione
- Funzione detergente: Aspirazione
Videos
Aree di applicazione
- Edilizia ( pulizia di facciate, lavaggio veicoli e attrezzi)
- Agricoltura (lavaggio veicoli e attressi oppure nel campo forestale)
- Industria (lavaggio attrezzature)
- Fornitori di servizi (pulizia di aree esterne come piazze e parcheggi)