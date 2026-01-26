Idropulitrice alta pressione HD 9/23 G

L'idropulitrice ad acqua fredda HD 9/23 G con motore a benzina Honda, può lavorare autonomamente. Ideale per il lavoro all'esterno e in movimento anche in condizioni esterne avverse.

Dotata di motore a benzina Honda, l'HD 9/23 G ad acqua fredda funziona in modo completamente indipendente dalla rete elettrica. Questa macchina sviluppa una pressione dell'acqua fino a 230 bar ed è dotata di una struttura del telaio molto resistente e robusta, che ne permette un utilizzo anche in condizioni esterne avverse. Ruote a prova di forature e sistema di portaggio degli accessori funzionale sono alcune caratteristiche consentono un facile utilizzo anche in condizioni difficili e su terreni sconnessi. La potente pompa consente alla macchina di estrarre l'acqua anche da laghi o stagni in caso di assenza di rete idrica. Essa è protetta da un grande filtro ad acqua e una valvola termostatica che ne impedisce il surriscaldamento.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HD 9/23 G: Totale indipendenza
Motore Honda o Yanmar per essere indipendenti dalla rete elettrica. Si può alimentare da fonti idriche alternative - laghi e pozzi - è sufficiente aggiungere un ulteriore filtro e l'acqua di queste fonti sarà utilizzata per lavare le superfici in alta pressione.
Idropulitrice alta pressione HD 9/23 G: Intuitività di uso
Ergonomica e comoda da trasportare anche su superfici sconnesse Vano porta accessori sulla macchina Gomme antiforature: si può trasportare ovunque senza problemi
Idropulitrice alta pressione HD 9/23 G: Molto versatile
Gabbia optional con gancio per gru: la si può sollevare senza timore di danneggiare i componenti esterni Si può richiedere l'avvolgitubo optional Versione portatile con telaio tubolare pensato soprattutto per agevolare il lavoro di imbianchini e muratori
Sopporta lavori molto pesanti
  • Telaio robusto pensato per lavorare anche nelle condizioni più difficili
  • Filtro idrico ampio che protegge la pompa
  • La valvola termica protegge la pompa dal surriscaldamento
Specifiche

Dati tecnici

Portata (l/h) 400 - 930
Pressione di lavoro (bar/MPa) 40 - fino a 230 / 4 - fino a 23
Pressione max. (bar/MPa) 270 / 27
Temperatura ingresso acqua (°C) 60
Alimentazione idrica 1″
Tipo di trazione Benzina
Produttore motore Honda
Tipo di motore GX 390
Numero di utenti in contemporanea 1
Mobilità carrello
Colore antracite
Peso (con accessori) (kg) 75,5
Peso con imballo (kg) 82,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 866 x 722 x 1146

Scope of supply

  • Pistola: EASY!Force Advanced
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 15 m
  • Tipo di tubo ad alta pressione: Qualità premium
  • Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
  • Ugello Power
  • Servo Control

Dotazione

  • Regolazione continua della portata e della pressione
  • Funzione detergente: Aspirazione
Aree di applicazione
  • Edilizia ( pulizia di facciate, lavaggio veicoli e attrezzi)
  • Agricoltura (lavaggio veicoli e attressi oppure nel campo forestale)
  • Industria (lavaggio attrezzature)
  • Fornitori di servizi (pulizia di aree esterne come piazze e parcheggi)
