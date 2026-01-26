Dotata di motore a benzina Honda, l'HD 9/23 G ad acqua fredda funziona in modo completamente indipendente dalla rete elettrica. Questa macchina sviluppa una pressione dell'acqua fino a 230 bar ed è dotata di una struttura del telaio molto resistente e robusta, che ne permette un utilizzo anche in condizioni esterne avverse. Ruote a prova di forature e sistema di portaggio degli accessori funzionale sono alcune caratteristiche consentono un facile utilizzo anche in condizioni difficili e su terreni sconnessi. La potente pompa consente alla macchina di estrarre l'acqua anche da laghi o stagni in caso di assenza di rete idrica. Essa è protetta da un grande filtro ad acqua e una valvola termostatica che ne impedisce il surriscaldamento.