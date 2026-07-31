VehiclePro Detergente per alta pressione RM 806 Classic, senza NTA, 200l
Detergente concentrato che elimina tutti i tipi di sporco ostinato tra cui lo sporco da strada, la polvere, residui grassi ed oleosi, insetti, resina e fango. Senza NTA.
Utilizzabile universalmente per il lavaggio di automobili, veicoli commerciali, biciclette e motori, il potente sistema di lavaggio ad alta pressione VehiclePro RM 806 per l'utilizzo nelle stazioni di lavaggio self-service. Il detergente ad alta pressione ultra efficace, senza NTA, scioglie anche i residui più ostinati lasciati da olio, grasso, fango, insetti e linfa degli alberi. Separa rapidamente l'olio e l'acqua nel separatore olio, mentre i tensioattivi in esso contenuti, biodegradabili secondo CEE 648/2004, contribuiscono a garantire un lavaggio del veicolo rispettoso dell'ambiente. Inoltre, il concentrato della gamma VehiclePro di Kärcher convince con un rendimento elevato fino a 60 lavaggi per litro.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|200
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|13
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|235,8
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Trasporti e macchine
- Lavaggio auto
- Macchine, veicoli commerciali, biciclette