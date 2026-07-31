Utilizzabile universalmente per il lavaggio di automobili, veicoli commerciali, biciclette e motori, il potente sistema di lavaggio ad alta pressione VehiclePro RM 806 per l'utilizzo nelle stazioni di lavaggio self-service. Il detergente ad alta pressione ultra efficace, senza NTA, scioglie anche i residui più ostinati lasciati da olio, grasso, fango, insetti e linfa degli alberi. Separa rapidamente l'olio e l'acqua nel separatore olio, mentre i tensioattivi in ​​esso contenuti, biodegradabili secondo CEE 648/2004, contribuiscono a garantire un lavaggio del veicolo rispettoso dell'ambiente. Inoltre, il concentrato della gamma VehiclePro di Kärcher convince con un rendimento elevato fino a 60 lavaggi per litro.