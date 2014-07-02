Комплект для промывки труб PC 15
Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.
Набор для прочистки труб и устранения засоров в канализационных и водосточных системах. Четыре направленные назад струи обеспечивают плавное продвижение шланга внутри трубы и эффективно удаляют засоры. Гибкий высококачественный текстильный шланг длиной 15 м оснащен чрезвычайно коротким латунным наконечником, что облегчает движение в трубе. Противоизгибной рукав и латунный соединитель обеспечивают повышенную долговечность. Подходит для использования в помещении и на открытом воздухе со всеми аппаратами высокого давления Kärcher от K 2 до K 7.
Особенности и преимущества
Дополнительное короткое латунное сопло
- Легко продвигается по трубам
Шланг, армированный текстильной оплеткой
- Высококачественный гибкий шланг
Четыре направленные назад струи высокого давления
- Эффективное и быстрое удаление засорений в трубах
Легкая очистка благодаря высокому давлению
- Эффективное и быстрое удаление засорений в трубах
Байонетное соединение
- Удобство в применении.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|15
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,164
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,411
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|250 x 250 x 80
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Для очистки труб
- Для очистки сливных труб
- Для очистки водостоков