Комплект для промывки труб PC 15

Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.

Набор для прочистки труб и устранения засоров в канализационных и водосточных системах. Четыре направленные назад струи обеспечивают плавное продвижение шланга внутри трубы и эффективно удаляют засоры. Гибкий высококачественный текстильный шланг длиной 15 м оснащен чрезвычайно коротким латунным наконечником, что облегчает движение в трубе. Противоизгибной рукав и латунный соединитель обеспечивают повышенную долговечность. Подходит для использования в помещении и на открытом воздухе со всеми аппаратами высокого давления Kärcher от K 2 до K 7.

Особенности и преимущества
Дополнительное короткое латунное сопло
  • Легко продвигается по трубам
Шланг, армированный текстильной оплеткой
  • Высококачественный гибкий шланг
Четыре направленные назад струи высокого давления
  • Эффективное и быстрое удаление засорений в трубах
Легкая очистка благодаря высокому давлению
  • Эффективное и быстрое удаление засорений в трубах
Байонетное соединение
  • Удобство в применении.
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 15
Цвет Черный
Вес (кг) 1,164
Вес (с упаковкой) (кг) 1,411
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 250 x 250 x 80

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Видео

Области применения
  • Для очистки труб
  • Для очистки сливных труб
  • Для очистки водостоков