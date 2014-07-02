Пенная насадка FJ 6
Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или камень. Объем контейнера 0,6 л.
Пенная насадка FJ 6 для бытовых минимоек Kärcher. Формирует интенсивную пену для легкой очистки любых поверхностей (каменных, стеклянных, лакокрасочных покрытий автомобилей и мотоциклов и т. д.). Насадка легко присоединяется к пистолету, а чистящее средство заливается в ее контейнер. Насадка позволяет регулировать дозирование чистящего средства (желтой ручкой) и параметры струи. Подходит к любым аппаратам классов K 2 – K 7. Идеально сочетается со средством Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Особенности и преимущества
Объем контейнера 0,6 л.
- Хватает на дольше времени, без доливания средства
Легкая смена моющих средств
- Удобство в применении.
Мощная пена, которая долго держится
- Очистка любой поверхности без усилий
Система дозирования чистящего средства
- Потребление моющего средства зависит от дозировки
Прозрачная емкость
- Всегда видимое наполнение
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,163
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,262
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|93 x 201 x 184
|Совместимость
|Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Мойка автомобилей
- Оранжереи
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Террасы
- Жалюзи/рольставни
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах