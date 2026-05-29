Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 x EASY!Lock
Шланг высокого давления с разъёмами EASY!Lock, с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающемся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.
Шланг высокого давления с защитой от перегибов (M 22 x 1.5). С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом. DN 8/155°C/315 бар, 10 м. Шланг высокого давления TR - с вращающейся муфтой ANTI!Twist, с разъемами EASY!Lock (система быстрого соединения EASY!Lock) с обеих сторон. Данная модель может быть использована в качестве удлинительного шланга, расширяющего радиус действия аппарата, тем самым обеспечивая дополнительный комфорт и мобильность для оператора, т.к. отпадает необходимость в транспортировке аппарата к месту мойки. Для соединения двух шлангов Easy Lock используется муфта.
Спецификации
Технические характеристики
|ID ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|315
|Длина (м)
|10
|Соединительная резьба
|2 x EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,485