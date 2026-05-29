Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 x EASY!Lock

Шланг высокого давления с разъёмами EASY!Lock, с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающемся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.

Шланг высокого давления с защитой от перегибов (M 22 x 1.5). С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом. DN 8/155°C/315 бар, 10 м. Шланг высокого давления TR - с вращающейся муфтой ANTI!Twist, с разъемами EASY!Lock (система быстрого соединения EASY!Lock) с обеих сторон. Данная модель может быть использована в качестве удлинительного шланга, расширяющего радиус действия аппарата, тем самым обеспечивая дополнительный комфорт и мобильность для оператора, т.к. отпадает необходимость в транспортировке аппарата к месту мойки. Для соединения двух шлангов Easy Lock используется муфта.

Спецификации

Технические характеристики

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 315
Длина (м) 10
Соединительная резьба 2 x EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 2,485
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 x EASY!Lock