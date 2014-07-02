Угловая струйная трубка

Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей). Применяется с бытовыми мини-мойками высокого давления Kärcher серии К2 - К7.

Особенности и преимущества
Очень длинная ( примерно 1 м) изогнутая струйная трубка
  • Легкая очистка труднодоступных мест (например, водосточных желобов или днищ автомобилей)
Легкая очистка благодаря высокому давлению
  • Мощная и эффективная очистка
Высокое давление - плоская струя
  • Равномерная очистка и удаление стойких загрязнений
Спецификации

Цвет Черный
Вес (кг) 0,508
Вес (с упаковкой) (кг) 0,611
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 930 x 43 x 116

Видео

Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Для очистки мусорных контейнеров.
  • Для очистки больших бочок для воды
  • Для очистки колесных дисков
  • Для очистки бочек
  • Лестницы