Водяной фильтр

Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде и более продолжительной долговечности работы аппарата. Подходит для всех бытовых аппаратов высокого давления Kärcher серии К2 - К7.

Особенности и преимущества
  • Продливает срок службы мини-мойки
Фильтр для воды
  • Всегда видимое наполнение
Легкая очистка от грязи после использования
  • Можно промывать
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 0,073
Вес (с упаковкой) (кг) 0,096
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 117 x 50 x 50
Области применения
  • Обеспечивает защиту погружного насоса от попадания крупных частиц грязи