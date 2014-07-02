Всасывающий шланг SH 5 eco!ogic
Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, до 90% подлежит вторичной переработке и поставляется в экологически чистой упаковке.
Особенности и преимущества
Легкость всасывания
- Быстрый забор воды из альтернативных источников; водоснабжения для аппаратов высокого давления.
Удобно
- Возможно использование альтернативных источников воды для сохранения природных ресурсов
Экологично
- Не содержит фталатов и ПВХ, до 90% подлежит вторичной переработке и отличается исключительно экологически чистой упаковкой.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,704
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,897
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|250 x 250 x 85
- Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема