Manguera de recambio de alta presión, 9 m, K3-K7
Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo.
Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión de Kärcher (K3-K7) a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo mediante un acoplamiento de acción rápida Quick Connect. La manguera de recambio soporta presiones de hasta 160 bar y está diseñada para trabajar a temperaturas de hasta 60 ºC.
Características y ventajas
Manguera de recambio de 9 m
- Cambio rápido de la manguera
Conexión Quick Connect
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Sistema de acoplamiento de acción rápida
- Para brindar una limpieza cómoda
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Presión máx. (bar)
|180
|Longitud (m)
|9
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|245 x 245 x 65