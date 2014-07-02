Manguera de recambio de alta presión, 9 m, K3-K7

Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo.

Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión de Kärcher (K3-K7) a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo mediante un acoplamiento de acción rápida Quick Connect. La manguera de recambio soporta presiones de hasta 160 bar y está diseñada para trabajar a temperaturas de hasta 60 ºC.

Características y ventajas
Manguera de recambio de 9 m
  • Cambio rápido de la manguera
Conexión Quick Connect
  • La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Sistema de acoplamiento de acción rápida
  • Para brindar una limpieza cómoda
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura (°C) máx. 60
Presión máx. (bar) 180
Longitud (m) 9
Color Negro
Peso (kg) 0,8
Peso con embalaje incluido. (kg) 1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 245 x 245 x 65
Accesorios