RM 780, 10l
Potente agente limpiador y de cuidado para la limpieza de mantenimiento de todos los revestimientos elásticos o duros resistentes al agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|9
|Peso (kg)
|10
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|11
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|230 x 188 x 307
Equipos compatibles
- B 120 W DOSE (Disc)
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 85
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
- B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+R85
- B 200 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
- B 260 R I + D 100
- B 260 R I + R 100
- B 260 R I + R 120
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
Campos de aplicación
- Limpieza de suelos