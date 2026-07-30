RM 780, 10l

Potente agente limpiador y de cuidado para la limpieza de mantenimiento de todos los revestimientos elásticos o duros resistentes al agua.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 9
Peso (kg) 10
Peso con embalaje incluido. (kg) 11
Dimensiones (l × a × h). (mm) 230 x 188 x 307
RM 780, 10l
RM 780, 10l
Campos de aplicación
  • Limpieza de suelos
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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KÄRCHER MÉXICO

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Naucalpan de Juárez, Edo. de México

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