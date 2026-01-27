Koncentrat do czyszczenia wielu powierzchni RM 508, 500ml

Koncentrat do czyszczenia wielu powierzchni RM 508 można stosować w całym gospodarstwie domowym, wysycha szybko, nie pozostawiając smug, i nadaje się do wszystkich wodoodpornych powierzchni.

Do błyszczących powierzchni w całym domu: koncentrat do czyszczenia wielu powierzchni RM 508 można stosować w całym domu i skutecznie usuwa tłuszcz i osady, takie jak plamy z jedzenia. Koncentrat detergentu zapewnia szybkoschnące czyszczenie bez smug na wszystkich wodoodpornych powierzchniach, takich jak blaty kuchenne, płytki łazienkowe, podłogi i fronty mebli.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 65 x 65 x 210
Zastosowania
  • Czyszczenie powierzchni