RM 500 Środek do czyszczenia szkła w koncentracie, 500ml

Do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne. Nie pozostawia smug.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 65 x 65 x 210

Właściwości

  • Czyszczenie bez zacieków
  • Łagodny dla lakieru
  • Przyjemny, świeży zapach.
  • Dobre właściwości zwilżające
  • Może być stosowany także maualnie
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zastosowania
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Dzielone okna (szprosy)
  • Lustra
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Kabiny przysznicowe