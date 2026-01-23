RM 500 Środek do czyszczenia szkła w koncentracie, 500ml
Do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne. Nie pozostawia smug.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|500
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|8
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|65 x 65 x 210
Właściwości
- Czyszczenie bez zacieków
- Łagodny dla lakieru
- Przyjemny, świeży zapach.
- Dobre właściwości zwilżające
- Może być stosowany także maualnie
- Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
- Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Wyprodukowano w Niemczech
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Ostrzeżenie
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P102 Chronić przed dziećmi.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- WV 2 + KV 4 Premium Home Line Promo
- WV 2 Black Edition
- WV 2 Black Limited Edition
- WV 2 Plus
- WV 2 Plus C
- WV 2 Plus D500
- WV 2 Plus Multi Edition
- WV 2 Plus Multi Limited Edition
- WV 2 Plus N
- WV 2 Plus N D500
- WV 2 Plus P
- WV 2 Premium
- WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-II
- WV 2 Premium 25 Lat Kärcher Polska
- WV 2 Premium Home Line
- WV 2 Premium Plus Home Line
- WV 5 Plus
- WV 5 Plus Frame Edition
- WV 5 Plus N
- WV 5 Plus – zestaw Non Stop
- WV 5 Premium Home Line
- WV 5 Premium Home Line – zestaw Non Stop
- WV 5 Premium – zestaw Non Stop
- WV 50 Plus
- WV 6 + KV 4
- WV 6 + KV 4 Premium Home Line
- WV 6 Bath Edition
- WV 6 Plus
- WV 6 Plus D500
- WV 6 Plus P
- WV 6 Plus Promo
- WV 6 Premium Home Line
- WV 60 Plus
- WV 71 Plus Home Line
- WV 75 Plus
- WV Classic
- WV Classic Premium Home Line
- WV Easy Plus
Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane
- Dzielone okna (szprosy)
- Lustra
- Blaty stołów wykonane ze szkła
- Kabiny przysznicowe