ADAPTER NA KRAN G1 Z REDUKCJĄ G¾
Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.
Bardzo wytrzymałe. Redukcja pozwala na podłączenie do dwóch rodzajów gwintu. System Click-on.
Cechy i zalety
- Duża wytrzymałość
Reduktor
- Umożliwia podłączenie do dwóch rozmiarów gwintów
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica gwintu
|G3/4 + G1
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|46 x 39 x 39
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.