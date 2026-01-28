RM 69 ASF eco!efficiency - Alkaliczny środek do posadzek, 10l

Intensywny środek czyszczący zoptymalizowany do użytku w trybie eco!efficiency naszych szorowarek. Bezlitosny dla plam z oleju i smaru w środowiskach logistycznych i produkcyjnych.

Wysoce skoncentrowany alkaliczny (pH 12 w koncentracie) preparat z nowej linii eco!efficiency do czyszczenia podłóg twardych, wykazujący wysoką skuteczność także w niskich temperaturach. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Przeznaczony do szorowarek automatycznych i stosowania ręcznego. Dzięki udoskonalonej formule jego zużycie w stosunku do tradycyjnego RM 69 ASF zmniejsza się nawet o 25%. RM 69 przeznaczony jest do stosowania ręcznego (manualnego) lub z szorowarkami automatycznymi. Wydajność: 100m2/l. Dozowanie czyszczenie zachowawcze 0.5 - 1%: czyszczenie zasadnicze 10 - 25%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 12,2
Waga z opakowaniem (kg) 10,9
Zastosowania
  • Czyszczenie podłóg
