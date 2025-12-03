PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 20ลิตร

ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด คราบน้ำมันและคราบจารบี PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31

ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด คราบน้ำมันและคราบจารบี ใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในทุกช่วงอุณหภูมิ จะขจัด คราบน้ำมัน จารบี ดินน้ำมัน คราบเขม่า คราบไข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร) 20
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน) 1
ค่า pH 13
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 22.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 24.218
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 260 x 237 x 430
PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 20ลิตร
PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 20ลิตร
PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 20ลิตร
PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 20ลิตร
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่ง EC
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่งของ EC
  • H290 อาจกดกร่อนโลหะ
  • P305 + P351 + P338 หากเข้าดวงตา ,ล้างด้วยน ้าเป็ นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอน แทค เลนส์ออก ถ้าถอดออกมาและท าได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป
  • H314 ทา ให้ผิวหนงั ไหมอ้ ยา่ งรุนแรงและทา ลายดวงตา
  • P280 สวมถุงมือป้ องกันอุปกรณ์/อุปกรณ์ป้ องกันดวงตา/ชุดป้ องกัน/ ป้ องกันหน้า
  • P310 รีบโทรหาศูนย์พษิ วิทยาหรือแพทย์โรงพยาบาลทันที/
  • P303 + P361 + P353 หากสัมผัสผิวหนัง )หรือเส้นผม(:ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้ อนท้งั หมด ทันที ล้างผิวหนังด้วยน ้าฝักบัว/
  • P405 เก็บปิ ดล็อคไว้
รูปแบบการใช้งาน
  • การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของอาคาร
อุปกรณ์เสริม