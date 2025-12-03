PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31, 20ลิตร
ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด คราบน้ำมันและคราบจารบี PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31
ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด คราบน้ำมันและคราบจารบี ใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในทุกช่วงอุณหภูมิ จะขจัด คราบน้ำมัน จารบี ดินน้ำมัน คราบเขม่า คราบไข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
|20
|หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
|1
|ค่า pH
|13
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|22.8
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|24.218
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|260 x 237 x 430
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่ง EC
- H290 อาจกดกร่อนโลหะ
- P305 + P351 + P338 หากเข้าดวงตา ,ล้างด้วยน ้าเป็ นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอน แทค เลนส์ออก ถ้าถอดออกมาและท าได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป
- H314 ทา ให้ผิวหนงั ไหมอ้ ยา่ งรุนแรงและทา ลายดวงตา
- P280 สวมถุงมือป้ องกันอุปกรณ์/อุปกรณ์ป้ องกันดวงตา/ชุดป้ องกัน/ ป้ องกันหน้า
- P310 รีบโทรหาศูนย์พษิ วิทยาหรือแพทย์โรงพยาบาลทันที/
- P303 + P361 + P353 หากสัมผัสผิวหนัง )หรือเส้นผม(:ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้ อนท้งั หมด ทันที ล้างผิวหนังด้วยน ้าฝักบัว/
- P405 เก็บปิ ดล็อคไว้
รูปแบบการใช้งาน
- การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของอาคาร